Alcaldes del país ya empezaron a concertar reformas con el Congreso de la República

Así como el gobierno entrante de Gustavo Petro ya alista un paquete de reformas constitucionales y leyes claves para llevarlas al Congreso de la República, los alcaldes del país también ya tienen listos sus intereses legislativos, por lo que desde ya están dialogando los mismos con las nuevas directivas del legislativo.



En tal sentido, la director de la Asociación de Ciudades Capitales, Luz María Zapata, se reunió con el entrante presidente del Senado, Roy Barreras, con quien habló sobre las reformas que los alcaldes esperan sean aprobadas en las próximas sesiones del Congreso, las cuales son fundamentales para el funcionamiento de esas administraciones.

Zapata, quien ya lo había mencionado con anterioridad, le pidió al futuro presidente del Senado que en el trámite de reformas tengan prioridad la ley de cárceles, la cual es complemento de la ley de seguridad ciudadana, para lo cual el texto se ha venido concertando con los gobernadores y el gobierno saliente.



“Tenemos unos retos grandes, el año pasado fuimos exitosos en que nos aprobaran leyes, pero este año fuimos exitosos frenando leyes que eran inconvenientes para las ciudades capitales, pero tenemos un paquete de leyes que son inaplazables, como la ley de cárceles que ya está muy avanzado, pero estamos escuchando a las otras federaciones para ver que otros aportes tenemos”, indicó Zapata.



La directora de Asocapitales de la misma forma dijo que está “el proyecto de ley de residuos sólidos, si aquí no hacemos algo frente a este tema en cinco años la mayor parte de la población va estar sufriendo una problemática de tener los rellenos colapsados. Ya estamos avanzando en la construcción del texto”.



Por otra parte Zapata dijo que habló con el senador Barreras en la necesidad de acabar la ley de garantías, porque la misma ya no se necesita, esto debido a que la reelección presidencial ya no existe en el país.



“Tenemos que analizar si es conveniente o no que tengamos una ley de garantías, somos el único país en el mundo que tiene una ley de garantías que frena la inversión, que paraliza la economía porque estamos en elecciones, uno tiene que hacer elecciones pero no se puede parar el progreso de las ciudades”, mencionó.

Para Asocapitales también es necesario mirar el tema de las revocatorias de mandato, porque en su criterio ha sido un fracaso.



Zapata además anunció que la otra semana estará en Medellín, en la reunión que tendrá la bancada de congresistas del Pacto Histórico, para presentar a la misma estas necesidades de los alcaldes de las ciudades capitales.