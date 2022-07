Continúan los cuestionamientos de Gustavo Bolívar a Petro 

El senador Gustavo Bolívar, muy cercano al presidente electo Gustavo Petro, continúa haciendo llamados al Gobierno entrante. Por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que le preocupa el valor del presupuesto nacional que manejará el Gobierno entrante.



El senador aseguró que los colombianos le harán veeduría a la forma en que se administre ese dinero, Bolívar hizo una alerta sobre las personas que actualmente comenzaron a rodear al presidente Petro.



“El presupuesto nacional promedio será de $380 billones anuales. O sea, el primer Gobierno del Pacto Histórico manejará en 4 años ¡$1.520 BILLONES! En 2026 los votantes sabrán si los cuidamos y gastamos bien. Esa es mi preocupación con tanto bandido merodeando. Árbol que nace doblado…”, expresó Bolívar.



Srs @RevistaSemana

ACLARACIÓN:

Dije que el presupuesto nacional sería de 380 billones en promedio para los 4 años. Es decir, pudiera ser, a manera de ejemplo, de 360 billones para 2023, 375 para 2024, 390 para 2025 y 400 para 2026. Incluso más.

Gracias https://t.co/unj2DYS0B4 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 7, 2022

El senador aseguró que los colombianos quieren un cambio, pero no en la forma en la que lo intentaban hacer algunos.



“Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de campesinos ni a quienes saquean el Estado”, expresó Bolívar en su red social.



Aunque por la misma red social, Bolívar manifestó que no le hará oposición al presidente Petro, ha venido haciendo diferentes llamados y advertencias frente a las movidas políticas que puedan surgir cuando se posesione el nuevo Gobierno y Congreso de la República.



“Para mis colegas recién elegid@s: Cuando llegas al poder, los corruptos se acercan y se hacen amigos para neutralizar. Dos opciones: Aceptarlos, salir a comer y a beber con ellos o mantenerte firme y leal con la gente que te eligió. Yo opté por lo segundo y pago con gusto el precio”, expresó Bolívar.

A pesar de los comentarios, Bolívar desmintió ruptura en su cercanía con Petro: “Con interpretaciones tendenciosas sobre mis tuits tratan de probar una fisura entre Gustavo Petro y yo. No existe. Permanezco leal a Petro y a la causa. Solo he hecho peticiones respetuosas para que no se excluya a los luchadores de siempre y no se entregue el país a los corruptos”.