¿Agoniza la reforma a la salud? Analistas dicen que iniciativa del Gobierno está cerca de hundirse

“La reforma a la salud está gravemente herida, porque el Gobierno lleva varias semanas anunciando que tiene acuerdos con los partidos políticos, pero son acuerdos gaseosos. Al Ejecutivo se le comienza a agotar el tiempo para sacar adelante el proyecto. Con los liberales, ya son tres los partidos políticos importantes en contra de la misma, incluyendo a Cambio Radical y al Centro Democrático”.



Así describe el analista político John Mario González la situación que atraviesa la polémica iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, luego de que el director de los ‘rojos’, César Gaviria, decidiera ayer que definitivamente su bancada no la respaldará.



Le puede interesar: Gobierno afirma que la reforma a la salud está 99 % acordada tras reunión con partidos



“En vista de que no hemos logrado conciliar las líneas que el partido defiende, buscando la plena garantía del derecho fundamental a la salud y un sistema que corrija sus problemas y no genere otros nuevos, el Partido Liberal ha tomado la decisión de apartarse de la construcción del proyecto de ley de reforma a la salud liderado por el Gobierno Nacional”, aseguró el expresidente en un comunicado.



Ante esa actitud, el también analista político Jorge Luis Yarce señala que “se va a presentar un ejercicio muy difícil en el marco de la interpretación de esa reforma y, sobre todo, su posible archivo. El Presidente ya no la tiene tan fácil, su coalición empieza a cojear y con ello tambalea el espíritu de aplanadora que tenía con las reformas”.



Y John Mario González agrega que “simbólicamente es muy delicado para el Gobierno que el Partido Liberal no acompañe la reforma, que afecta un sistema de salud concebido y estructurado durante la Administración del expresidente Gaviria. Es un golpe fuerte que tendrá consecuencias en el Congreso, como que otros partidos se opongan al proyecto”.



“Esa reforma es contra natura de los partidos Conservador y de la U, y no me queda duda de que van a buscar enredarla en su trámite en el Congreso. El Gobierno ha perdido gobernabilidad y manejo del Legislativo a marchas forzadas en las últimas semanas. Nada bueno podría salir de una reforma que se propuso estatizar el sistema de salud y acabar con las EPS”, puntualizó.



Le puede interesar: Asobancaria le da el visto bueno a créditos para la economía popular del Gobierno



De hecho, en el comunicado César Gaviria señala que su posición “ha sido la de fortalecer el aseguramiento, sin destruir o limitar la participación del sector privado (...), preservar la libertad de elección de las personas dentro del sistema y evitar la inadecuada gestión del riesgo financiero del sector con instrumentos que puedan favorecer la falta de transparencia o politización de los recursos públicos”.



Y añade que “en las últimas conversaciones con el Presidente, la Ministra de Salud y sus equipos técnicos, observamos que estas líneas, base de cualquier acuerdo, no se han plasmado en la escritura de un articulado de ponencia de proyecto de ley”.



De otro lado, al preguntarle a la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, respecto de la decisión de hacerse a un lado de los liberales, respondió escuetamente que “es una decisión del expresidente Gaviria” y que “con el presidente del Partido Conservador hicimos un acuerdo de esperar el articulado para definir”.



Sin embargo, el analista Yarce indica que “la semana anterior un grupo importante de conservadores había expresado que deberían dejar de ser partido de Gobierno y empezar a atacar la reformas, a lo que ahora se suma el Partido Liberal”.



“Podemos empezar a sacar cuentas, pues si bien los números todavía le dan mayorías al Gobierno en el Congreso, es cada vez más claro que ese proyecto no será aprobado a pupitrazo”, anota.



A propósito de los puntos que siguen siendo foco de debate entre los partidos de la coalición y el Ejecutivo, y luego de que, a pesar de que se habían consensuado con el Ministerio de Salud no aparecieron en el documento, la líder del Partido de la U menciona que algunos de ellos son el papel que desarrollarían las EPS y el proceso de articulación con los Centros de Atención Primaria en Salud.



Le puede interesar: Expresidente Pastrana arremetió de nuevo contra el registrador Alexander Vega



Le puede interesar: Expresidente Pastrana arremetió de nuevo contra el registrador Alexander Vega



“Las gestoras de salud y vida son diferentes a las EPS, porque no van a tener relación técnica de posición dominante, porque ya no serían aseguradoras sino administradoras del riesgo en salud”, explicó Toro.



Además, dijo que “uno de los temas más álgidos fue el de los fondos territoriales. Consideramos que generan una burocratización innecesaria”.



Finalmente, John Mario González menciona que “si el Gobierno no se pellizca, no solo la reforma a la salud se le va a caer, sino también la pensional, la laboral y la negociación para la llamada Paz Total”.

¿Cuál es el panorama?

“La historia de la construcción de consensos en torno la reforma a la salud es extraña. Acuerdos verbales anunciados una y otra vez (con grandilocuencia) y cambios espurios o insustanciales en el texto. La versión actual no refleja las discusiones. Y no mejorará el sistema de salud”.



Con esas palabras reaccionó ayer el exministro de Educación Alejandro Gaviria en su cuenta de Twitter tras el anuncio de los liberales de abandonar el acuerdo de la reforma a la salud.



A su vez, la senadora opositora Paloma Valencia dijo en esa misma red social que “me alegra mucho que el presidente Cesar Gaviria defienda el sistema de salud en beneficio de los colombianos” y antes había expresado que “el Gobierno no puede empezar a dar señales de inestabilidad democrática. Deben enmendar el Presidente, sus congresistas y sus áulicos”.



“¡Se le enreda la reforma a Petro, para fortuna de la salud de todos los colombianos!”, dijo el exviceministro de Justicia Rafael Nieto.