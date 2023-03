Asobancaria le da el visto bueno a créditos para la economía popular del Gobierno

En horas de la mañana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, quien le dio el visto bueno al programa recién dado a conocer por el Gobierno que consiste en entregarle créditos a la economía popular.



Según el ejecutivo, la meta de la estrategia denominada “Creo” es promover la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.



Frente al encuentro, el presidente Petro afirmó en su cuenta de Twitter: “Con el presidente de Asobancaria buscando rutas de crédito para familias que quieran hacer la transición energética en sus casas, para taxistas que busquen cambiar su vehículo a eléctrico y para la Economía Popular”.



Para el presidente de Asobancaria, la estrategia del Gobierno está muy bien desarrollada y los bancos cooperarán en un gran porcentaje para su desarrollo.



“El Gobierno Nacional presentó hoy al país la estrategia de financiación de la economía popular que no es nada distinto a entregar un millón de créditos a personas que durante los últimos cinco años no hayan tenido acceso a ningún producto de financiamiento”, explicó Malagón en declaraciones.



Y reiteró el presidente de Asobancaria: “El sector financiero, en particular los bancos, suscriben las metas del Gobierno, consideramos que el proyecto está muy bien enfocado y del millón de créditos, cerca de un 80% de los mismos serán finalmente desembolsados por la banca colombiana”.



Malagón manifestó que los bancos están muy interesados en que los colombianos que nunca hayan tenido acceso a este tipo de financiamientos, con este programa lo logren concertar.



“Queremos es que la revolución que hemos visto en bancarización por el lado del ahorro y por el lado transaccional llegue ahora al crédito, para eso el Gobierno de manera acertada ha pensado en distintos instrumentos, por ejemplo, líneas de redescuento, garantías del Fondo Nacional de Garantías”, explicó Malagón.



Asobancaria aseguró que entre los requisitos que consideran necesarios para ejecutar los créditos es que las personas tengan documentos que permitan evidenciar los hábitos de pago que tienen los beneficiarios. El programa permitirá ofrecer créditos hasta por un valor de cuatro millones.



“Que tenga una actividad productiva, bien sea urbana o bien sea rural, con esto el Gobierno sirve como garante de esas transacciones y la idea es que la banca pueda desembolsarles a personas”, afirmó Malagón.



Finalmente, el presidente de Asobancaria destacó la decisión de los bancos de reducir las tasas de interés catalogándola como positiva para la economía colombiana.



“Será una manera sin duda alguna para estimular la economía en el segundo semestre y que el proceso de desaceleración que ya vemos materializado no se traduzca en mayores tasas de desempleo”, concluyó Malagón.