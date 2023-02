"Acompañaremos la paz, pero no como un cheque en blanco": Presidente de Asocapitales

Momentos complejos es lo que pasa por estos días la estrategia del presidente de la República, Gustavo Petro, de la paz total, ante las dudas de cómo funcionarán los procesos locales de negociación, los mandos delictivos y la condición en que podrán estar en la mesa y el incumplimiento de algunos acuerdo temporales, entre otros asuntos.



Esas dudas son las que precisamente son las que prendieron las alarmas en los alcaldes de las ciudades capitales, quienes aseguran que si bien van a acompañar el propósito de paz del mandatario nacional, no se podrá dar un cheque en blanco. Así lo expresa el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien dejará la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales esta semana cuando termina el año de su función.



Pero las preocupaciones de los alcaldes para con el gobierno no sólo están en la paz total, también lo es en el trámite del plan nacional de desarrollo el cual ya se está discutiendo en el Congreso de la República y que en concepto de ellos falta incluir muchas peticiones que han hecho de Asocapitales.



- ¿Cuál es la posición de ustedes sobre la 'La paz total' que adelanta el presidente Petro en las regiones haciendo diálogos con los grupos ilegales?



Nosotros lo que hemos planteado desde un comienzo es que acompañaremos la paz total pero no como un cheque en blanco, nosotros vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollen estas conversaciones, entendiendo que de manera territorial y regional puede tener dinámicas diferentes, pero lo que si no podemos permitir que de alguna manera es la violación de derechos humanos que de alguna manera sea legalizada esa práctica. Vamos a estar atentos a hacer las críticas que sean necesarias. Apoyamos la paz total pero no como un cheque en blanco.

- ¿Qué esperan ustedes del plan de desarrollo?



Realizamos recientemente la cumbre de San José del Guaviare, y fuimos muy claro con el gobierno nacional en decirles que no vemos de manera clara y específica los proyectos de convergencia territorial en el plan de desarrollo, en eso fuimos claro que necesitamos una revisión para que sea materializados esos proyectos, hoy con el proyecto como está no ven de forma específica, hay voluntad del presidente para que sean incorporadas.

- ¿Sobre las regalías cuál es la posición?



Sobre el sistema de regalías también hemos manifestado una fuerte preocupación en la manera, como hoy se vienen asignado recursos a través de las gobernaciones que vienen siendo los grandes validadores. Nosotros presentamos el año pasado más de 30 proyectos y prácticamente en este Sistema General de Regalías solamente se viabilizaron dos proyectos. Eso no está funcionando bien y eso también hicimos un reclamo, vuelvo y repito de manera respetuosa y formal para que sea revisado el mecanismo actual de operación de regalías.

- ¿Cómo fue este año frente a la presidencia de Asocapitales?



Respecto al añ0 2022 era un gran reto que teníamos los mandatarios locales, y la labor estuvo muy enfocada a recuperar empleo, entendiendo que las ciudades capitales representamos casi que 50% de la población de nuestro país y ese fue un gran reto, ahí hubo una serie de acciones. Hubo un acompañamiento de funcionarios de Asocapitales a municipios categorías cinco y seis para poder por un lado presentarle al gobierno nacional saliente y poder de alguna manera dejar gestionado esos recursos para poder ejecutar proyectos que estaban en fases previas y se logró gestionar yo diría que proyectos cercanos a los 500 mil millones de pesos, que fueron muy importantes en toda la agenda de reactivación económica.



Lo otro que logramos desarrollar en este año 2022 fue incorporar recursos de la Nación para poder atender los sistemas de transporte público masivo fueron, 300.000 millones que quedaron incorporados ya en el nuevo gobierno para el presupuesto 2023, hoy las ciudades capitales que contamos con sistemas de transporte público masivo estamos teniendo serias dificultades de tipo financiero para poder garantizar la prestación de este servicio yo encerraría unas dos cifras importantes, 300.000 millones para el presupuesto generalmente 23 y apoya los sistemas de transporte público masivo y 500 mil millones para proyectos estaban en fases previas a la definitiva.

- ¿En este arranque cómo les ha sido con el presidente Gustavo Petro?



En estos meses del nuevo gobierno hay que reconocer el espacio que ha dado el presidente Petro para que Asocapitales tenga una relación fluida con todas las entidades, hemos entendido que estamos en un gobierno de cambio en donde lo más importante es que nosotros previo a las elecciones ya habíamos entregado un gran documento desarrollado con los diferentes temas críticos para las ciudades capitales.



Hemos ido y hemos planteado claramente que seremos siempre un centro de pensamiento donde haremos las discusiones ante cualquier gobierno nacional de manera propositiva de manera respetuosa pero siempre defendiendo claramente el rol y las funciones que desarrollamos los alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales creo que esa independencia es autonomía territorial la hemos la hemos expresado de manera clara hacia el gobierno nacional, hacia el presidente Petro y esperamos con eso hacer una coherencia importante y es como lo mencionó el presidente Petro, la clave y el desarrollo está en los territorios.

- ¿Cómo ve Usted que podría ser el resultado de las elecciones regionales de octubre, se mantendrá la izquierda como ganadora?



Yo creo que la incertidumbre es alta porque se van a generar una serie de factores como los económicos, en la medida en que se acrecientes las dificultades económicas va a poner en dificultad todos estos proceso de cambio y la gente está esperando ya acciones en el corto plazo, luego va a depender de que tanto se puedan implementar y que tan eficaz pueden ser en el impacto rápido y directo a los ciudadanos, yo diría no hay un panorama claro, hay una alta expectativa que las cosas sucedan y en la medida que la economía ayude o no va a depender de cómo se van a jugar las próximas elecciones.