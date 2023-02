Diana Rojas destapa sus 'cartas' para llegar a la Alcaldía de Cali: "Los rivales son los politiqueros"

Lo que está pasando en la ciudad es muy triste: el desgobierno y la falta de autoridad y de cultura ciudadana., y eso hace que los caleños sintamos que Cali es una ciudad que no tiene norte y que perdimos el liderazgo a nivel nacional”, dice la exconcejal Diana Rojas para explicar qué la motivó a recoger firmas para respaldar su aspiración a la Alcaldía de Cali.



A través del movimiento Caleñísimo, espera decirles a los ciudadanos que todavía no la conocen “que en estas elecciones tenemos la responsabilidad de salir a votar y elegir bien, porque ya sabemos lo que significa elegir mal en Cali”.



¿Por qué finalmente decidió lanzarse a la Alcaldía?



Había mucha barra ciudadana, muchas personas diciéndome y creyendo en este proceso político y ya es una realidad: estoy de precandidata a la Alcaldía. Voy a salir a recoger firmas con un movimiento independiente, Caleñísimo, y con todo el convencimiento de que a esta ciudad la vamos a rescatar entre todos.



Usted viene del Concejo, donde se le veía sola denunciando la corrupción en la Alcaldía. ¿Cómo verá esa corporación, de llegar al CAM?



Nunca me sentí sola en el Concejo. Siempre estuve respaldada por la ciudadanía, que era la voz y otra curul, y haber tenido ese acompañamiento hizo que pudiéramos dar los debates más fuertes y que se pudiera reflejar todo lo que estaba pasando en el Concejo. Distinto es que la mayoría de los votos fueran en una decisión diferente, pero haber estado sola en algunas decisiones me hace reconocer hoy lo importante que es meternos en política. En el momento en el que lleguemos a gobernar, bajo nuestros principios y la forma en la que creemos que la ciudad tiene que avanzar, se va a invitar a todos los concejales a que apoyen un proceso de ciudad. Cali tiene que estar por encima de los egos de los políticos, y ese es el trabajo que vamos a liderar desde la Alcaldía.



¿Pero su candidatura va en ‘llave’ con alguna propuesta al Concejo?



Todos los candidatos y candidatas al Concejo que quieran acompañar mi candidatura a la Alcaldía son bienvenidos. Es el momento de unirnos como ciudad y reconocer que ella nos necesita para salir adelante, sobre todo desde los liderazgos políticos. Estoy concentrada en mi campaña a la Alcaldía, pero sé que habrá una lista independiente, cívica, y para quienes hagan parte de otros procesos, en esta campaña están las puertas abiertas para construir desde la forma en la que creemos que se tiene que hacer política en la ciudad.



¿Cuál será la principal bandera de su campaña a la Alcaldía?



Continuaremos con la bandera de la anticorrupción. En mi gabinete va a haber cero tolerancia con la corrupción. Sin embargo, hay otros retos que vamos a asumir desde el primer día en el que estemos gobernando. Lo que está pasando en la ciudad es muy triste, el desgobierno y la falta de autoridad y de cultura ciudadana y eso hace que los caleños sintamos que es una ciudad que no tiene norte y que hemos perdido el liderazgo a nivel nacional. Entonces, mi responsabilidad va a ser no solo impartir autoridad, orden y programas efectivos para prevenir la violencia, sino recuperar esa ciudad de la que nos sentimos orgullosos, y poder seguir soñando que es un espacio donde queremos vivir y tener familia.



¿Cuál va a ser su estrategia para derrotar a las clases políticas tradicionales del Valle del Cauca?



Los que ponen y quitan alcalde son los ciudadanos. Las maquinarias politiqueras siempre han existido, pero lo que nos ha demostrado la ciudad es que es mucho más potente el voto de la ciudadanía. Las últimas elecciones que vivimos en Cali nos mostraron que hay opinión en todos los estratos, y quienes quieren competir para continuar con el poder de este desgobierno se van a equivocar, porque no se nos olvide que el 88 % de esta ciudad está desaprobando a Jorge Iván Ospina. Eso significa que hay una ciudadanía en las comunas y los barrios que tiene la esperanza de una forma distinta de hacer política. Hay una frase que dice que los políticos bandidos y corruptos son elegidos por ciudadanos decentes que no votan y estamos viviendo una ciudadanía mucho más activa y conectada con los temas de ciudad y eso es lo que no se esperan los politiqueros.

“Aquí los rivales son los politiqueros bandidos y corruptos que están buscando qué campaña es la que van a fortalecer”.



De lanzarse, Alejandro Eder y Catalina Ortiz también serían candidatos de opinión. ¿Estaría abierta a una alianza con ellos?



En este equipo son bienvenidas todas las personas que quieran trabajar duro por Cali y estén alineadas con nuestros principios e ideales. Esta es una campaña que arranca desde toda la fortaleza que hemos venido construyendo desde hace muchos años y vamos a trabajar con todas las personas que quieran que a Cali le vaya bien. Esta ciudad está llena de muy buenos liderazgos políticos, que además me encanta encontrármelos en esta contienda electoral. Entonces, bienvenidos todos los que quieran sumar a este proyecto. En estas elecciones sí que es cierto que los egos de los políticos tienen que estar por debajo de los intereses de la ciudad.



Ha y temor de que ese voto de opinión se disperse mucho y al final no haya renovación...



Aquí los rivales son los politiqueros bandidos y corruptos que están buscando qué campaña van a fortalecer, para que muy buenos liderazgos, como los que usted ha mencionado, no estemos gobernando esta ciudad. En estas elecciones hay que buscar la unión y por lo que tenemos que competir es porque esta ciudad no quede cuatro años más en el desgobierno que estamos viviendo.



A propósito, ¿qué responsabilidad le cabe al Concejo por la crisis por la que está atravesando la ciudad?



En el Concejo cada liderazgo es individual, así que la ciudadanía tiene que revisar con lupa cuál fue la responsabilidad de cada concejal con esta Administración. El Concejo es un espacio muy valioso, allí se toman las decisiones más importantes de esta ciudad, entonces no está bien cuando generalizamos. Hay que mirar la postura de cada concejal.



¿Qué hacer para recuperar la cultura ciudadana entre los caleños?



Estamos viviendo un caos desesperanzador. Contamos los días para que esta Administración termine. No aguantamos un escándalo de corrupción más, esta imagen de desgobierno. En esta ciudad lo que necesitamos es orden, autoridad y programas efectivos de prevención de violencia, pero hemos perdido el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad. Lo que estamos viviendo, no solo con lo del sistema de transporte masivo o con las motos en los andenes, es un día a día de ciudadanos tomando a mano propia lo que les parece para poder moverse en la ciudad. Eso sucede cuando uno no confía en la Administración ni en los procesos de quien imparte autoridad en una ciudad, y la ciudadanía siente que tiene que tomar sus propias decisiones y eso no está bien.



Hay que recuperar la cultura ciudadana desde la educación, pero pasando también porque se genere una sanción social cuando las cosas no se estén haciendo bien. Y, por el otro lado, la Secretaría de Tránsito y la Policía tienen que ser parte de toda la cadena de autoridad en la ciudad.



¿Cómo va a conseguir los votos de la gente que todavía no la conoce?



Ese es el reto de campaña: vamos a recorrer toda esta ciudad y a entregar esta propuesta en cada una de las casas de las personas que tienen la esperanza de que a la ciudad le vaya bien. Si bien hicimos un debate muy juicioso desde el Concejo, siento que en todos los espacios de nuestra ciudad, incluyendo la zona rural y el sitio más recóndito y de difícil acceso de la tecnología, hay una ciudad que está desesperanzada pero con ganas de conocer propuestas como estas. Vamos a seguir diciéndole a las personas que han confiado en nosotros: ‘aquí está la opción para la Alcaldía’, y a quienes no nos conocen, vamos a presentarles todo lo que hemos hecho estos años y a decirles que en estas elecciones tenemos la responsabilidad de salir a votar y elegir bien, porque ya sabemos lo que significa elegir mal en Cali.



¿Qué hacer para que Cali por fin tenga un buen sistema masivo de transporte?



Creo que las palabras del presidente Petro sobre el metro hacen parte de muchas expresiones que él hace, pero el llamado a él es que se reconozcan más los procesos regionales en los que estamos avanzando.

Todos los estudios y los diseños son importantes, bienvenidos, pero lo que necesitamos del Gobierno Nacional es cómo va a ser el acompañamiento en la operación de nuestro sistema de transporte masivo y cómo se le va a dar continuidad al tren de cercanías. No podemos pensar en un modelo de ciudad sostenible desde la movilidad si no generamos las soluciones estructurales que necesita el sistema de transporte masivo. En ese sentido, el Acuerdo 180 es producto de un proceso en el que esta Administración no hizo lo que debía hacer, que era la implementación y la continuidad de un plan de salvamento que fue tomado por otras ciudades de Colombia.

La otra campaña

¿Cómo ve la campaña a la Gobernación del Valle?

​

“Creo que todavía no se han decantado bien quiénes van a ser los candidatos, entonces hay que esperar a ver quién va a estar ahí. Creo que el gobernador o la gobernadora que llegue tiene que estar sintonizado con los temas de nuestra ciudad. Tenemos que sacar adelante el tren de cercanías y nuestra autoridad de tránsito y tenemos la responsabilidad de pensar cómo avanzamos hacia un área metropolitana. Entonces, independiente de quién llegue a la Gobernación, como ciudad capital vamos a, desde el liderazgo que nos corresponde, avanzar en estos procesos estratégicos”.