A razones estratégicas y humanitarias se debió la ausencia de Colombia en la OEA: Canciller 

Después de la polémica y de las masivas críticas que recibió el Gobierno por ausentarse en la citación de la Organización de Estados Americanos, OEA para condenar el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, este martes finalmente el canciller Álvaro Leyva explicó el por qué se dio el aval para que Colombia no se presentara.



A través de un comunicado compartido en las redes sociales de la Cancillería y que fue firmado por él, Leyva explicó que la ausencia de un representante colombiano en la citación de la OEA se debió a razones humanitarias y estratégicas, más no a ideológicas como se había estado rumorando.



Le puede interesar: "Petro tan lejos de Dios y tan cerca de Ortega": Las críticas al Gobierno por ausencia en la OEA



Leyva, a quien desde el Congreso le tramitarán una moción de censura por haber sido quien dio el aval para que Colombia se ausentara en la OEA, explicó que la decisión no se tomó pensando en proteger el régimen que se vive en Nicaragua porque, por el contrario, es una situación que el gobierno de Gustavo Petro no apoya.



"La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese día. El nuevo gobierno de Colombia promueve y defiende los derechos humanos en el país como en el exterior", dice el documento.



Teniendo en cuenta que los rumores aseguraban que el gobierno de Petro estaba de lado de lado de Ortega, el canciller Leyva negó esas acusaciones y fue enfático en que ahora Colombia sí tiene una agenda bilateral con Nicaragua la cual se preservará, pero que el tratamiento de esta es de particular cuidado en el escenario internacional.



Lea también: Tramitarán moción de censura contra Canciller por polémica ausencia de Colombia en la OEA



"Se guardó silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas

las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado. Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado", precisó Leyva.

🚨 Comunicado de prensa en relación a la Resolución sobre Nicaragua en el Consejo Permanente de @OEA_oficial pic.twitter.com/2IdbpL1ZxU — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 30, 2022