A pesar de las críticas por rol de Lafaurie, así se va conformando equipo negociador con el ELN

Con la presencia de diversas vertientes políticas avanzan las gestiones y trámites para que finalmente comiencen las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Gran sorpresa causó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al invitar a José Félix Lafaurie, para ser negociador en los diálogos, propuesta que en poco tiempo fue aceptada por el presidente de Fedegán y que desató diferentes críticas y desconciertos, esto teniendo en cuenta que el ganadero es de derecha y el Gobierno de izquierda.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie, se mostró molesta por la decisión debido a sus ideales políticos, siendo la senadora una de las mayores opositoras del Gobierno Petro.



“Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria”, expresó Cabal en su cuenta de Twitter.



Aunque la senadora respetó la decisión de su esposo, aseguró que Lafaurie debería considerar tener una figura diferente en el proceso y no como negociador.



“La decisión que tomó José Félix es audaz y yo reitero que creo que él debe considerar ser un observador, no tener un involucramiento superior en las negociaciones con el ELN”, explicó Cabal.



Lafaurie aseguró que tomó la decisión con el fin de contribuir a que Colombia consolide una paz total, esto empezando por las negociaciones con el ELN, además también reiteró que el sector ganadero se ha visto fuertemente afectado por el conflicto armado que ha rodeado a Colombia.

Fue tal la molestia del sector político de la derecha, que el excongresista Ernesto Macías aseguró que Lafaurie debía renunciar al Centro Democrático. Por el lado de la izquierda, fue sorpresiva pero aplaudida la decisión del presidente Petro.



Con esa decisión, los hasta ahora conocidos negociadores del Gobierno serán como jefe negociador el exmiembro del M-19 Otty Patiño, y como negociadores el presidente de Fedegan, y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. También se ha especulado que la senadora María José Pizarro será negociadora, pero aún no se ha confirmado.



Frente a los negociadores del ELN, la Fiscalía General en las últimas horas suspendió las órdenes de captura, incluidas las emitidas con fines de extinción de dominio, contra 17 miembros que estarán en la mesa de negociaciones.



Entre los miembros están Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez y Eduin Restrepo.

En la lista también aparecen Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Babón.



En comparación a la mesa negociadora del Gobierno en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, todos sus integrantes pertenecían o se acercaban más a la línea política de derecha, entre ellos Juan Camilo Restrepo, Gustavo Bell Lemus, Luz Helena Sarmiento, Juan Mayr, entre otros.



Hasta el momento, los negociadores del Gobierno Petro estarían representando todas las líneas políticas.

Se estima que el próximo lunes 21 de noviembre comiencen las conversaciones en Caracas, Venezuela.