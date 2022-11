La ponencia mayoritaria para votar en tercer debate la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara, el próximo martes, tendrá entre los principales opositores a los congresistas de la Alianza Verde, que es partido de gobierno.



En tal sentido un grupo de representantes de los verdes y la Coalición de Centro, encabeza de Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Katherine Miranda, Julia Miranda, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño, Daniel Carvalho y Alejandro García, condicionaron a votar al reforma a cuatro puntos que en su consideración son fundamentales.



En una carta al ministro del Interior, Alfonso Prada y a los ponentes entre ellos a Heráclito Landinez, expresan que no comparten la propuesta de cerrar las listas, “nos apartamos de esta propuesta en la medida en que no es claro cuáles serán los mecanismos de democracia interna que deberán utilizar los partidos para la conformación de dichas listas”, a la vez que dicen que falta de claridad expone a los partidos y candidatos a someterse a la dictadura del bolígrafo y reduce que haya nuevos liderazgos.



Sobre la doble militancia dicen que se permite a partir de 2026 pero sin establecer un plazo específico para hacerlo y que además, la reforma como está, plantea que pueden cambiar de partido dos meses antes de la posesión del cargo, lo cual significará debilitar las bancadas y representar el riesgo de defraudación al elector.



Consideran además que la reforma no deja claro si la financiación de campañas será preponderantemente estatal o privada, porque la redacción incluye ambas, ven también con preocupación que se “elimina los topes de financiación de campañas y, por ende, desaparece la sanción de pérdida de investidura por violación de topes”.



Manifiestan además que es preocupante la eliminación del conflicto de interés de los candidatos frente a sus financiadores privados, así como la obligación de candidatos y partidos de rendir de cuentas.