"A 'Jhon Mechas' deberían entregarlo con grilletes a Bogotá": alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, rechazó la petición del Gobierno, conocida esta semana, de levantar la orden de captura contra Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas.



“Yo quiero alzar mi voz de protesta de que al señor alias John Mechas de las Farc, ahora le vuelvan a dar gabelas. A ‘John Mechas’ deberían entregarlo con grilletes a Bogotá. Ese desgraciado mató a dos niños en Bogotá. Hizo dos atentados con bomba en Ciudad Bolívar. Esa gente de Arborizadora Alta y Sierra Morena se merece tranquilidad y se merece respeto, respaldo”, aseguró López.



De acuerdo con la alcaldesa, con el levantamiento de la orden de captura en su contra lo que el Gobierno le está ofreciendo al disidente es impunidad y no justicia para las víctimas.



“Alias John Mechas de las Farc asesinó a Salomé y a Daniel y pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia le ofrecen Impunidad. No más impunidad que solo reproduce y recicla violencia criminal”, expresó por medio de su cuenta de Twitter.



López también aseguró que las autoridades llevan más de un año denunciando y trabajando con inteligencia para dar con el paradero de este hombre y que “en vez de capturarlo le ofrecen es impunidad en nombre de la paz”.



Después de conocerse la solicitud del Gobierno de esta posible liberación, la alcaldesa de Bogotá no fue la única que se reaccionó a esta polémica.



El expresidente Iván Duque, quien además fue víctima de un atentado presuntamente preparado por 'John Mechas' en su contra, también cuestionó esta decisión y criticó que en ese listado esté ese nombre.



“La paz se tiene que construir sin impunidad y estos delincuentes, más allá de que hayan atentado contra mí siendo presidente de la República, son personas que se burlan de la generosidad del Estado”, señaló el exmandatario.