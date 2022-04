Más que “rusofobia”

En las últimas semanas, la actuación de funcionarios, militares y ciudadanos provenientes de Rusia han llamado la atención de las autoridades de las autoridades colombianas y de los medios de comunicación. Por las características de los hechos conocidos y la inevitable referencia que debe hacerse a la relación del gobierno de ese país con la dictadura que manda en Venezuela, lo aconsejable es despejar las dudas para saber a qué atenerse.



El caso más notorio hace unas semanas fue el descubrimiento de un ciudadano ruso que fue encontrado en posesión de videos y grabaciones sobre disturbios en Colombia, además de tener en su poder grandes cantidades de dinero. Aduciendo que pertenece a empresas de apuestas, el señor Sergei Vagin trata de justificar esas riquezas, en tanto las autoridades nacionales han demostrado comportamientos extraños del ciudadano ruso, en algunos casos relacionados con los disturbios y las explosiones de violencia que se han presentado en nuestro país.



Al respecto, el Embajador de Rusia, al reclamar que se detenga la rusofobia que puede desatar la invasión de Ucrania, desmintió cualquier conexión de su país con los hechos violentos o con intentos por desestabilizar la democracia colombiana, así como su participación en la política interna o en hechos que tienen relación directa con el gobierno de Nicolás Maduro, aduciendo que el señor Vagin es un particular que actúa por su cuenta. Poco tiempo después, el personaje es detenido y ya se han presentado las pruebas y documentos que parecen demostrar su participación en los hechos de los cuales se le acusa.



Sin embargo, ayer se dieron a conocer a través de una importante cadena radial colombiana documentos de la Fiscalía General de la Nación referentes a los intentos de militares rusos, cuya trayectoria se relata en la descripción detallada del ente investigador que fue revelada por Blu Radio, por involucrar a un oficial del Ejército colombiano en un caso de espionaje sobre nuestra Fuerza Pública, las relaciones con Estados Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Todo ello acompañado de generosos ofrecimientos económicos que, todo parece indicar, no fueron aceptados por el miembro del Ejército colombiano.



Por supuesto, tales informaciones de la Fiscalía deben llegar al fondo de un asunto en el cual está involucrada la seguridad de Colombia y el orden público. Es lo que harían las autoridades de Rusia y de cualquier país en el cual se produzcan actuaciones extrañas de ciudadanos extranjeros, de integrantes de delegaciones diplomáticas y de militares acreditados en ellas.



No es pues un asunto de “rusofobia”, término usado por el embajador Nikolái Karlovich Tavdumadze para restarle importancia a hechos que desde hace algunos años se vienen denunciando. Es ante todo la necesidad de hacer claridad sobre situaciones que tienen como protagonistas a ciudadanos y funcionarios rusos que afectan aspectos vitales de nuestro Estado y de nuestra democracia. Y no tienen la intención de enturbiar las relaciones entre Rusia y nuestro país, que hasta ahora han transcurrido en un ambiente cordial.