Los cambios en la salud

Luego de que el presidente Gustavo Petro abrió las puertas para escuchar iniciativas que procurasen ajustar el proyecto de reforma a la salud, esta semana los partidos Liberal, Conservador y la U, que hacen parte de la coalición del Gobierno, presentaron una propuesta conjunta en la materia. Este proyecto, según afirman los jefes de esas colectividades, busca recoger lo que consideran pertinente de la iniciativa gubernamental y corregir lo que califican como nocivo.



De la propuesta del Gobierno, el proyecto de los partidos rescata el énfasis que se le quiere dar a la atención primaria y a llevar el cubrimiento en salud a lugares apartados del territorio nacional, que hoy no tienen acceso a ese servicio. En ese sentido, mantiene la idea de crear los CAP, Centros de Atención Primaria, que como su nombre lo dice, se encargarían de prestarle los servicios básicos en salud a la población.



También se plantean modificaciones para las EPS que pasarían a llamarse Gestoras de Salud y Vida y se seguirían encargando de la gestión del riesgo en salud y de la administración del riesgo financiero, de manera compartida con el Estado.



Tal como plantea el proyecto gubernamental, la iniciativa de los partidos contempla eliminar la intermediación financiera que hoy efectúan estas entidades, así como la integración vertical, es decir las posibilidad de que tengan sus propias clínicas y hospitales. Un aspecto a resaltar de la propuesta de los partidos es que mantiene la posibilidad de que el usuario escoja qué entidad quiere que lo atienda y lo asegure en temas de salud. También parece sana la objeción que presentaron frente a la creación de los llamados consejos regionales de salud, que podrían abrir un boquete para que el clientelismo y la politiquería permeen el sistema.



Si bien el proyecto presentado por los tres partidos recoge algunos aspectos de la propuesta del Ejecutivo, plantea cambios en al menos el 68 % del articulado, lo cual dificulta que tenga una identidad total con la propuesta inicial. Lo deseable sería, sin embargo, que el Presidente y la Ministra actúen en consecuencia con la actitud abierta que mostró el Mandatario al pedir a los partidos que pertenecen a la coalición que presentaran sus propuestas para la reforma a la salud, y que por tanto esas iniciativas sean adoptadas parcial o totalmente.



Está claro entonces que, de acogerse la propuesta de los tres partidos, desaparece el mayor peligro que encarnaba el proyecto original concebido por la Ministra de Salud, que pretendía crear un sistema mayoritariamente estatal, al estilo del desaparecido Instituto de Seguros Sociales.



De este democrático debate no deben quedar vencedores ni vencidos. Al final, son los propios partidos que conforman la coalición de gobierno quienes pusieron sobre la mesa una propuesta que en realidad pretende construir sobre lo construido y que no busca arrasar un sistema, que si bien requiere ajustes, ha aportado innegables avances en la atención en salud de los colombianos.