Los afanes de la reforma

De manera furtiva, en el filo de la noche del viernes y con las vacaciones de Semana Santa en la puerta, se radicó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el polémico proyecto de Reforma a la Salud. Nada augura, sin embargo, que la propuesta en la cual se ha empeñado el Gobierno Nacional salga adelante y cumpla con éxito el trámite que le espera en el Legislativo.



La decisión de presentar el documento al Congreso tomó por sorpresa a la opinión pública y en especial a los partidos políticos que días antes habían manifestado su intención de no acompañar la iniciativa al no ser tenidas en cuenta en el texto final la mayoría de sus recomendaciones.



Aún más asombro causó que entre los seis ponentes que firmaron positivamente la propuesta estuvieran los representantes del Conservatismo y del Partido de la U, quienes desconocieron así las claras directrices entregadas por los presidentes de sus colectividades apenas unas horas antes.



Si bien la polémica quedó servida, lo cierto es que cumplido ese primer trámite ahora deberá comenzar la discusión de la Reforma a la Salud. Al ser presentado como un proyecto de ley ordinaria y no estatutaria, es decir que realiza cambios a la Constitución Nacional, solo necesitará de cuatro debates consecutivos en las comisiones y sesiones plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. Esa agilidad, no obstante, está lejos de significar que el proceso será fácil o que le servirá al Gobierno para lograr su propósito de que la reforma sea aprobada tal y como se presentó.



Sobre el proyecto radicado, el Ministerio de Salud insiste en que sí se tuvieron en cuenta algunas de las recomendaciones realizadas por los partidos políticos, las asociaciones médicas y científicas, así como por los gremios que reúnen a los prestadores del servicio y a los usuarios. En el texto, sin embargo, se mantienen los asuntos que más han generado polémica y rechazado, entre ellos que se regrese al modelo estatal del sistema de Salud, que los recursos públicos destinados a ese sector sean de nuevo objeto de los intereses clientelistas y burocráticos, que se elimine el derecho a la libre elección de los ciudadanos sobre su prestador del servicio y se acabe con las EPS.



Sin desconocer que hay buenas intenciones como la garantizar que la salud llegue a todos los rincones del territorio nacional, de forma más eficiente y con mejor calidad, así como enmendar los errores que llevaron a que la deuda con el sistema hospitalario fuera prácticamente insalvable, es serio el riesgo de que se desande el camino construido en las últimas tres décadas, que hoy permite tener una cobertura del 93% de la población. Por ello tienen validez los temores manifestados desde diferentes frentes en el sentido de que la reforma conduzca al sistema colombiano de salud a una debacle.



Poco ayudan a dar tranquilidad las posiciones radicales e intransigentes de la ministra Carolina Corcho, ni decisiones como la de radicar a última hora y casi de manera subrepticia el proyecto de ley en el Congreso. El panorama que se augura para su discusión no es el más propicio toda vez que a la iniciativa le falta apoyo político, por lo que las probabilidades de que se hunda durante su trámite son altas. De suceder, el perdedor será el ‘Gobierno del cambio’, pero sobre todo se habrá desperdiciado la oportunidad de llegar a una reforma conciliada, que beneficie en verdad a todos los colombianos.