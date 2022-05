Las buenas noticias

Muchas veces, las buenas noticias no parecen conmover a la opinión pública y son ignoradas, en especial en épocas electorales como las que atraviesa Colombia. Sin embargo están ahí, demostrando la capacidad de nuestro país y de su economía para superar los grandes retos que enfrenta.



Es el caso de las noticias que informan sobre la caída de la pobreza y la recuperación del empleo. En el primer caso, se trata de registrar que la pobreza monetaria, la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas, disminuyó 3 puntos porcentuales en los doce meses del 2021 y frente al año anterior. Es decir, pasó del 42,5% al 39,3%, producto de la reactivación que se produjo en el período, la cual llegó al 10,6%.



El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística muestra que 1,4 millones de colombianos salieron de la condición de pobreza y 1,3 millones de la categoría de pobreza extrema. Y aunque muestra un desequilibrio en la medida en que los sectores rurales no reaccionaron en igual forma al crecer el 1,4%, el resultado indica el impulso que ha cobrado la economía.



Esa reacción se refleja también en la reducción del desempleo que a 31 de marzo cerró en el 12,1%, dos puntos menos que el mes anterior, cuando estaba en el 12,9%. Es una tendencia sólida que según voceros oficiales implica la recuperación del 95% de los puestos de trabajo perdidos durante más de un año a causa de la pandemia, lo que acerca al país a las cifras del 2019, cuando la economía demostraba un dinamismo evidente.



Con ello se señala la capacidad del país para recuperar su desarrollo, incluso en momentos como el que se vive en los mercados internacionales producto de la invasión a Ucrania y del fenómeno inflacionario que golpea la capacidad de consumo en Colombia y en casi todo el planeta. Es una gran noticia que debe ser reconocida, en momentos en que se ha puesto de moda desconocer lo que todos los colombianos, incluidas sus instituciones, aportan para superar las dificultades innegables en materia social.



En esos resultados se está viendo la efectividad de las medidas expansivas que se tomaron tanto por el Gobierno Nacional como por la autoridad monetaria ejercida por la Junta Directiva del Banco de la República mediante la constitución de subsidios, créditos e incentivos, así como de la inyección de liquidez para combatir la crisis producida por la paralización súbita y prolongada de la economía.



Si bien aún no se puede cantar victoria, Colombia está demostrando con hechos que sí es posible combatir la pobreza cuando existe decisión. Y que el sistema basado en la libre empresa y la iniciativa privada puede generar las soluciones que requiere el país, cuando prevalece la confianza.



Por esos resultados las entidades internacionales de crédito reconocen el proceso de recuperación de Colombia, lo mismo que ocurre al interior del país y se expresa en la dinámica que muestra la inversión. Ojalá, el debate electoral y sus resultados no se conviertan en obstáculos para seguir avanzando en la solución de nuestras innegables dificultades.