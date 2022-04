La continuidad de Macron

Abril 10, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-10

Con una votación cercana al 74% de quienes tienen derecho al voto, Francia se encamina a reelegir su actual presidente, Emmanuel Macron. Será el respaldo a la política proeuropea del segundo país más grande del viejo continente, en momentos en los cuales se requiere su unión para enfrentar la amenaza de Rusia y su desafío al invadir a Ucrania.



Como ocurrió hace cinco años, la segunda vuelta que se celebrará el próximo 24 de abril será la confrontación del joven político cercano al conservatismo democrático y de gran pragmatismo, contra la ultraderecha representada por Marine Le Pen. Con el 27,4% de los votos contra el 24,2% de Le Pen y el resto repartido en diez candidaturas más que representan todas las gamas de la izquierda y el centro francés, el actual presidente empieza a recibir las adhesiones de quienes no alcanzaron los votos suficientes para pasar a la próxima y definitiva contienda electoral.



Aunque haya quien hable de una derrota de Macron porque su rival aumentó su favoritismo en las encuestas realizadas desde que Rusia empezó su invasión a Ucrania, lo cierto es que se está produciendo un proceso en el cual los franceses están haciendo un cuidadoso escrutinio. Y está claro ya que no elegirán a quien, como lo hizo su padre Jean Marie Le Pen, se basa en el nacionalismo, la xenofobia y el desprecio por la Unión Europea como futuro para el continente.



Macron ha sido de gran importancia para mantener el liderazgo de la UE después de la partida de Ángela Merkel, la canciller alemana que marcó una impronta de firmeza en la consolidación de una alianza vital para enfrentar los desafíos de un mundo polarizado en la política y a la vez dirigido por las necesidades creadas por la globalización. Desde esa perspectiva, el presidente francés ha sido tan definitivo para mantener caminos de diálogo con Vladimir Putin como para sostener en firme la Unión de Europa y de Occidente para hacer frente al desafío de Rusia y el chantaje de Putin.



Sin duda son otros los tiempos. Hace cinco años, el joven aspirante se presentó como alguien fresco y empeñado en ofrecer un gobierno abierto aunque firme en la representación de los ideales tradicionales del pueblo francés. Luego le tocó enfrentar los retoss de las revueltas populares, y la pandemia del Covid-19 que estremeció al mundo durante dos años, saliendo de todo ello con una importante aprobación que lo llevó a plantear su reelección.



Ahora es un nuevo Macron, con experiencia para manejar a su país y con una credibilidad reconocida en el concierto internacional como amigo de los amigos de Francia y digno sucesor de Merkel en la orientación de la UE, uno de pilares de la democracia en el mundo. Es el líder preparado para responder al desafío que representa Putin y sus ambiciones expansionistas, para lo cual usa el suministro de gas y combustible como arma con la cual pretende doblegar a Europa.



No obstante que falta una vuelta, todo indica que Francia reelegirá a Emmanuel Macron como su presidente. Con ello envía un mensaje claro sobre lo que serán los próximos cinco años de uno de los bastiones de la democracia mundial.