Inflación sin freno

Abril 10, 2023 - 11:55 p. m.

2023-04-10

Por:

Editorial .

La inflación en el país tampoco cedió en marzo, como tenía la esperanza el Ministro de Hacienda y por lo que rogaban 52 millones de colombianos a los que cada día les alcanza menos la plata para cubrir sus necesidades básicas. El Índice de Precios al Consumidor aumentó, jalonado entre otros por un combustible que sube mes a mes, servicios públicos que hoy cuestan más y una canasta familiar encarecida que reciente el bolsillo de todos. El futuro inmediato no se augura más positivo.



Con mucho optimismo, hace dos semanas el jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguraba a los medios de comunicación que, entre otras razones, las muestras de desaceleración de la economía mundial, jalonada por los anuncios de los bancos centrales de ajustar las tasas de intereses, así como el comportamiento a la baja de algunos alimentos en el país, llevaría a que en marzo la inflación se redujera. No pasó así. Por el contrario, la cifra creció el mes pasado un 1,05%, en lo corrido del 2023 ya llega a 4,56% y la variación anual alcanzó el 13,34%.



Son cifras que al común de los colombianos poco les dicen. Lo que sí entienden bien es que el dinero que destinaban hace un año para comprar alimentos ya no les alcanza, que el huevo dobla el precio, la carne y el pollo son artículos de lujo, al igual que la leche o el arroz. Los recibos de los servicios públicos llegan más caros cada mes, en especial el gas y la energía, mientras la gasolina ha subido mil quinientos pesos entre agosto y abril.



La consecuencia de esa disminución en la capacidad adquisitiva impacta de manera directa a los demás sectores de la economía. Ahora hay menos dinero para comer fuera, comprar ropa, hacer turismo o adquirir bienes que hoy se consideran un lujo. En Cali, por ejemplo, el gasto de los hogares bajó un 2,4% en el mes de febrero. Mientras tanto, la cartera de créditos de consumo subió a 34% en el país lo que refleja que cada vez hay más dificultades para pagar esas obligaciones.



Si bien en el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República hay esperanza de que se haya llegado al techo y a partir de ahora comience el descenso, no hay garantías reales de que ello pase. Frente a esa realidad, el Gobierno Nacional hizo un llamado a los empresarios para que ayuden a moderar la inflación de productos industriales y de servicios, para lo cual los gremios han mostrado su disposición al diálogo. Sin embargo, algunos como la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, consideran que realizar un control de los precios no es fácil, porque nadie querrá producir para vender por debajo del costo y el riesgo de generar escasez sería alto.



La preocupación por lo que ocurra en los próximos meses con la inflación nacional persiste, entre otras razones porque no está claro qué pasará con la economía mundial. El precio internacional del petróleo puede aumentar luego del anuncio de las potencias de disminuir su producción, la guerra en Ucrania sigue siendo factor determinante en la desaceleración y, en lo local, aún no se anuncia una disminución de las tasas de interés y se mantiene la incertidumbre frente al gobierno de Gustavo Petro.



Así, los hogares colombianos seguirían sometidos al incremento de los precios y a ver cómo se reduce mes a mes su capacidad adquisitiva.