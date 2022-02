Formando ciudadanos

Febrero 03, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-03

Por:

Editorial .

De los grandes defectos que tiene la educación escolar en Colombia es que no enseña a formar ciudadanos. Las escuelas y colegios deberían ser los lugares donde las nuevas generaciones aprendan sobre sus deberes y derechos y los límites que deben respetar, la clave de la convivencia. Y tendrían que ser espacios seguros, donde niños y jóvenes se sientan protegidos y a la vez aprendan a defenderse de los peligros que los acechan.



En la práctica poco de ello sucede. Si bien la educación implica impartir a los estudiantes los conocimientos académicos, igual de importante es que conozcan los principios y valores que permiten vivir en sociedad.

Por ejemplo, se les debería enseñar que las normas de tránsito, más que hechas para sancionar, buscan proteger a las personas, y que cuando se les respeta se está preservando su integridad y la de todos los ciudadanos.



Igual sucede con la forma de relacionarse con los demás, de la importancia de convivir en armonía priorizando la tolerancia hacia la diferencia, inculcando valores como el respeto a la vida y a la propiedad ajena, respetando la individualidad como esencia para interactuar en comunidad. La escuela no puede deslindarse del compromiso de formar ciudadanos de bien, labor que en principio es responsabilidad del núcleo familiar pero requiere del acompañamiento de la institucionalidad educativa.



Tal formación, que debe comenzar desde la etapa preescolar, es la que permitirá abrir el camino hacia un país con generaciones más seguras y comprometidas, que reconozcan el significado de ser colombianos y la responsabilidad que tienen con su entorno inmediato y con su nación. En ese proceso, es igual de importante darles las herramientas y las oportunidades para que reconozcan y se alejen de los peligros que los rodean.



En ese sentido tienen especial significado iniciativas como la creada por la Policía Metropolitana, que desde su dependencia para la Infancia y la Adolescencia adelanta una estrategia dirigida a instituciones educativas de Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes y Candelaria, para disminuir los factores que puedan afectar la integridad y el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes, de sus familias así como de la comunidad educativa.



El programa ‘Abre tus ojos’ no se circunscribe a vigilar las dependencias. Su misión principal es enseñar a los estudiantes cómo prevenir situaciones como la violencia escolar, el manejo que deben darles a las redes sociales que hoy son un espacio de riesgo en especial para los más jóvenes, cómo evitar el consumo de sustancias psicoactivas y las redes de expendedores que están al acecho en los entornos educativos.



Parte importante de la formación como ciudadanos es reconocer a las instituciones del Estado, creer y confiar en ellas. Y la Policía, con planes como el que adelanta en los colegios de Cali y su área Metropolitana propicia ese acercamiento hoy tan necesario.



Educar para la convivencia, en el reconocimiento de los deberes y derechos, en el cumplimiento de las normas y pensando en el bienestar de la comunidad debe ser un compromiso del sistema educativo colombiano.

​