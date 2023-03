Escasez peligrosa

Marzo 08, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-08

Por:

Editorial .

La alerta no es nueva. A mediados del 2022 desde diferentes frentes se avisó sobre la escasez de medicamentos que se empezaba a registrar en Colombia. Ahora la situación parece llegar a un punto crítico, que demanda la atención rápida de las autoridades, porque en riesgo está la salud de un porcentaje importante de la población que depende de ellos, en especial quienes sufren de enfermedades crónicas y graves.



Los primeros en detectar la falta de ciertas medicinas esenciales para atender a sus pacientes fueron las clínicas y hospitales, voces a las que se les unieron en su momento varias empresas de dispensación farmacéutica afiliadas a las EPS. En reiteradas ocasiones durante el año anterior, estas entidades les comunicaron al Ministerio de Salud y al Invima lo que sucedía, cómo se estaban quedando sin provisiones y las dificultades para abastecerse.



Desde entonces el problema ha crecido, y si bien el Gobierno reconoce que hay 50 fármacos escasos o que no se consiguen en el mercado, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, asegura que son 1242, en su mayoría medicamentos para tratar el cáncer, el VIH, la diabetes, la hipertensión, enfermedades mentales, infecciones o dolores. Por ello no dan espera las soluciones, para detener el desabastecimiento o encontrar alternativas que garanticen la salud de los colombianos.



¿Qué pasa y de quién es la responsabilidad? De acuerdo con lo que se conoce hay múltiples causas, desde una mayor demanda de ciertos fármacos, pasando por escasez en las materias primas para elaborar los biológicos o la decisión de los laboratorios de descontinuarlos. Pero en la mayoría de los casos se debe a demoras en los procesos de importación, comercialización, distribución, e incluso hay denuncias porque muchos de los medicamentos se consiguen en farmacias más no en los dispensarios del sistema de salud.



Si bien se reconoce que el Ministerio del ramo realiza desde mediados del año anterior un seguimiento quincenal al comportamiento de los medicamentos sobre los que hay alertas, las soluciones no están llegando con la rapidez que demanda la situación. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, según la Secretaria de Salud departamental, en la mayoría de hospitales y clínicas de la región hoy no existe disponibilidad de medicinas básicas como acetaminofén, antibióticos, drogas para la hipertensión o para el dolor.



Frente a lo que puede llegar a convertirse en una crisis grave para el país, no basta con las respuestas dadas por las autoridades nacionales. Es insuficiente hacer cada semana o mes la lista de los medicamentos que presentan desabastecimiento o están en riesgo de ello, o decir que el Ministerio de Salud “se está moviendo” para encontrar soluciones.



Dejar a los colombianos sin medicamentos esenciales con los que se atienden enfermedades crónicas, que de no tratarse pueden llevar a un colapso en la red nacional de salud, sería inadmisible. Si detrás de esta escasez hay especuladores, que sean castigados; si algunos fármacos se descontinuaron, que se encuentren alternativas para reemplazarlos; y si el problema está en la tramitología, que se aceleren los procesos para que lleguen en el menor tiempo posible a centros de salud y dispensarios.



Es la vida de miles de personas la que está en juego.