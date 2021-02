El juicio de la política

Febrero 14, 2021

De manera abrupta, y cuando se esperaba su prolongación, el ‘impeachment’ o juicio político en contra del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, terminó el sábado anterior. Sin embargo, quedó en el aire la sensación de que había cumplido el objetivo de quienes lo invocaron, los legisladores del partido Demócrata, al desnudar en detalle y durante varios días la actuación del entonces mandatario el 6 de enero del presente año.



El juicio fue un gran esfuerzo por llamar a cuentas a quien muchos consideran responsable del feroz e increíble asalto de seguidores del expresidente y de grupos de derecha radical, una cantidad apreciable de los cuales llegó de varias ciudades de Estados Unidos para hacerse presentes en la manifestación citada frente a la Casa Blanca, donde Trump insistió en calificar como un robo el resultado de las elecciones del 3 de noviembre pasado y en reclamar que no se ratificara el resultado. Esas personas se encaminaron al Capitolio, sede del Congreso donde se llevaba a cabo la ceremonia en la cual se leían las actas de los colegios electorales y se proclamaba a Joseph Biden como el nuevo presidente.



El resultado fueron varios muertos, centenares de policías heridos, y el ultraje asombroso de uno de los centros de poder más importantes de todo el mundo, epicentro de la democracia parlamentaria que rige el país norteamericano. Incitación al crimen fue la acusación que transitó rauda por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata rumbo al Senado donde se debe realizar el juicio y era necesario lograr diecisiete votos del partido Republicano contra quien fue elegido en su representación.



En el transcurso de las audiencias, los acusadores presentaron imágenes sobre lo que fueron la toma, los desmanes y el riesgo que corrieron los legisladores sin distingo de partido, así como el vicepresidente Mike Pence. Y se esforzaron en demostrar la responsabilidad de Trump y su falta de acción para proteger al recinto y detener el asalto.



Por su parte, los abogados defensores mostraron argumentos frágiles, mientras los líderes republicanos en su inmensa mayoría se apegaron al hecho de que Trump no era ya presidente luego era imposible que fuera juzgado por el Congreso. Lo cual derivó en una votación en la cual el expresidente fue declarado inocente por la falta de los votos necesarios para condenarlo.



Culminó así el juicio de la política, sin que ello implique que Trump no pueda ser procesado por la Justicia ordinaria, tanto federal como local por su responsabilidad en los delitos cometidos en el asalto. En adelante, la política seguirá su curso, gobernarán las mayorías demócratas y el presidente Biden empezará a desarrollar su gobierno sin la sombra del juicio a su antecesor.



Pero es claro también que la democracia de los Estados Unidos quedó tocada por los hechos del pasado 6 de enero, Y Donald Trump será de nuevo protagonista del acontecer político, por lo menos hasta que los jueces no tomen medidas contra él. Es el resultado de la mezcla que unió populismo, irresponsabilidad, insatisfacciones, extremismos, racismo y oportunismo que caracterizó el gobierno del 45º presidente de los Estados Unidos.