El golpe de Rusia

Febrero 22, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-22

Por:

Editorial .

Contra toda recomendación sobre el impacto que tendría su intervención en Ucrania, el presidente de Rusia Vladimir Putin anunció el reconocimiento de la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk y ordenó enviar tropas de “pacificación” a la convulsionada zona. Es el movimiento que anuncia la cada vez más inminente confrontación bélica con Europa y los Estados Unidos.



Fue un paso demostrativo de que las advertencias sobre la intención de Putin de invadir a Ucrania no eran infundadas, y que la disculpa para hacerlo estaba lista. El hábil mandatario usó el conflicto planteado por los separatistas prorrusos de las dos regiones que se ha expresado en una confrontación en la cual van 12.000 muertos, para declararse defensor de los derechos humanos de sus aliados y proceder a formalizar el envío de su ejército.



En otros términos, ya no es sólo el suministro de material bélico o del soporte logístico a quienes se rebelaron contra Ucrania y pretenden la anexión a Rusia. Ahora, las fuerzas de Putin están ya en territorio ucraniano, y se teme que continúen su escalada contra el gobierno legítimo de Ucrania, haciendo temer una acometida que obligue a la intervención militar de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la Otan, en defensa del país invadido que ha solicitado acceso a esa organización.



El fondo del asunto está en la disculpa de que Ucrania es parte de Rusia, tras lo cual está la intención inequívoca de desafiar a la Unión Europea y su gran aliado, los Estados Unidos, la potencia militar y económica más importante del mundo. Con ello, la posibilidad de un conflicto bélico se hace cada vez más cercana, reviviendo las épocas en las cuales el poderío del nazismo en 1939 desató la Segunda Guerra Mundial al invadir a Checoslovaquia y luego a Polonia.



Por lo pronto, ya aparecieron las sanciones económicas contra Rusia como respuesta a su desafío. A partir de ayer, Rusia quedó aislada del sistema financiero occidental y fue suspendido el Nord Stream, proyecto ya construido que debería llevar el gas a Alemania y el resto de Europa, mientras el vicecanciller ruso amenaza con cortar el suministro de gas a Europa. Y tanto la ONU como muchos países en forma individual han condenado en forma terminante la intervención de Rusia en los asuntos internos de Ucrania, algo que al parecer no les preocupa tanto al presidente Putin como a la Duma, el parlamento ruso que le autorizó llegar hasta donde fuere necesario. Pero también puede llevar a la intervención militar de Occidente, con todas sus consecuencias

Son momentos de alta tensión los que vive el mundo ante una confrontación que puede llegar a extremos inimaginables, en la medida en que involucra a las dos grandes potencias nucleares del planeta y en la cual Europa vuelve a ser el escenario. Hoy más que nunca en los últimos setenta y siete años, la guerra fría que desde 1945 y hasta 1991 existió entre la comunista Unión Soviética y Occidente puede pasar a una etapa en la cual los intereses económicos y estratégicos sean más importantes que la paz y la concordia y la preservación de la vida en la tierra.