El final está cerca

Febrero 24, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-24

Por:

Editorial .

La decisión de levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios públicos en municipios que alcancen el 70% de la población con el esquema completo de vacunación, significa que la pandemia del Covid-19 está pasando y que el regreso a la normalidad total está cerca.



Hace un año se vivía entre la incertidumbre y el miedo porque no se sabía qué iba a pasar. Hoy, gracias a la celeridad con la que se desarrollaron las vacunas y al programa de vacunación que se adoptó, Colombia ha aplicado 76,5 millones de dosis y hay 33,3 millones de persona con inmunización completa.



Lo conseguido es de resaltar en la que medida en que ha servido para que el país tenga una rápida recuperación de sus actividades cotidianas y de su economía. Así lo demuestran las cifras de crecimiento del 10,2% registradas en el 2021 y la baja sensible en el desempleo luego de la parálisis que se vivió durante largos meses.



Ahora, luego de superar varios picos de la enfermedad, el más reciente de ellos provocado por la variante Ómicron, el Gobierno Nacional expidió una reglamentación mediante la cual suspende el uso del tapabocas en espacios públicos. Ello no significa que no se deban seguir tomando las precauciones que sean del caso, ni que aquellos que deseen seguir usándolo no lo puedan hacer.



El tapabocas fue un símbolo importante, los colombianos se concientizaron de la necesidad de utilizarlo de forma permanente, se volvió prenda corriente de su atuendo y se convirtió en ejemplo de la responsabilidad que cada uno tenía en la lucha por contener la propagación de los contagios. Incluso hoy se sigue usando, lo que demuestra la voluntad de protegerse y de proteger a los demás.



La reglamentación del gobierno significa que el fin de pandemia está próximo y que salvo que se presenten circunstancias especiales como un rebrote, vamos camino a la eliminación de restricciones que hemos vividos en los últimos 24 meses, lo que no significa que se dejen de tomar precauciones y que continúen algunas de las medidas sanitarias que garantizan una respuesta oportuna. Hacia allá debe ir todo el país, incluida Cali a la que le falta muy poco para alcanzar el porcentaje de vacunación que garantice la inmunidad de rebaño.



Con el 67,5% de los caleños que han recibido dos dosis, es el momento de cambiar la estrategia para llegar a quienes faltan por vacunar. Si bien ha disminuido la afluencia a los centros de vacunación, obligando a cerrar algunos de ellos, en la ciudad aún hay personas que no saben que existe un plan de inmunización gratis para protegerse contra el virus. Si se pretende alcanzar el 90% de vacunación para recuperar totalmente la actividad social y declarar la normalidad que todos deseamos, hay que salir a buscar a quienes faltan.



Es el momento de ir puerta a puerta por los barrios de Cali, llegar a los colegios, tener centros móviles y estar en los sitios de aglomeración, como los centros comerciales, los estadios y los sitios de diversión. Falta muy poco para alcanzar esa inmunidad de rebaño y regresar a una normalidad que permita la reapertura total de las actividades en la ciudad.