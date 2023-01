Cumbre tensa

Enero 08, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-08

Por:

Editorial

La antesala a la Cumbre de Líderes de América del Norte, que comienza hoy, no pudo estar más movida. La captura del narcotraficante Ovidio Guzmán López y la guerra que se desató en Sinaloa, el anuncio de cambios en la política migratoria fronteriza entre Estados Unidos y México, así como la advertencia de Canadá sobre la disputa energética que sostienen las tres naciones marcan el comienzo de la agenda tripartita.



Cuiliacán, la capital de Sinaloa, fue escenario el jueves de un cruento operativo militar. La detención de Guzmán, hijo del jefe del narcotráfico Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua en los Estados Unidos, fue sorpresiva y provocó la reacción inmediata de sus lugartenientes, quienes se enfrentaron a las autoridades, atacaron el aeropuerto y convirtieron la ciudad en un campo de batalla. El saldo fue de 30 personas muertas.



Las razones por las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el operativo justo ahora, podrían estar relacionadas con la visita de su homólogo Joe Biden. Dos años atrás Guzmán fue capturado y puesto en libertad horas después, según el mandatario mexicano “para salvaguardar la vida de miles de personas”, debido a los actos violentos que se desataron en Sinaloa. El hijo de ‘El Chapo’ está pedido en extradición por la Justicia estadounidense y uno de los asuntos que se tratarán en la cumbre es el del narcotráfico así como las acciones conjuntas que se deben seguir.



Las críticas al gobierno de López Obrador por su manera de enfrentar la violencia y la corrupción relacionadas con el narcotráfico, han sido constantes. Su programa de “Abrazos, no balazos”, disgusta a parte de la población, que ve cómo por órdenes suyas las fuerzas militares no actúan contra ese flagelo con la contundencia que deberían pero sí lo hacen contra la migración que crece a diario en su camino de alcanzar el sueño americano.



Ese, el de la migración es el otro asunto a tratar en la Cumbre. Pocos días atrás Estados Unidos dio a conocer nuevas políticas migratorias y llegó a un acuerdo con México para que ese país reciba al mes 30.000 indocumentados cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, y a cambio Washington ofrecerá visas temporales de trabajo al mismo número de personas de esos países si cumplen con requisitos como llegar en avión. La pregunta de los mexicanos es que gana su país, que afronta graves problemas sociales causados por la ola migratoria que crece a diario, con ese acuerdo.



Por supuesto en la Cumbre de Líderes de América del Norte se hablará de integración económica que es la base del Tratado entre las tres naciones, conocido como el TMEC. En particular, México y Canadá buscarán mejores acuerdos con los Estados Unidos luego del látigo con el que los trató Trump.



Y el debate girará en torno a las políticas energéticas del presidente mexicano, que según sus dos socios desconocen los pactos suscritos, discriminan y afectan a las empresas extranjeras. Como no se ha llegado a acuerdos, estarían dispuestos a llamar a un tribunal de disputas por lo que consideran una violación del país latinoamericano al Tratado.



Serán tres días de tensas reuniones y eso lo sabe el anfitrión mexicano, quien recibe por primera vez en su territorio a Biden. ¿Tendrá que ver la captura de Guzmán con su intención de bajarle el tono a las diferencias?