Comunicados de la Corte

Julio 14, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-14 Por: Editorial .

Argumentado que era innecesaria la facultad creada por el artículo 12 del Decreto Ley expedido en razón de la emergencia de salud, una mayoría de cinco votos a cuatro de la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. A cinco días de la instalación de la nueva legislatura queda por saberse si es o no obligatorio realizar una sesión presencial para que tenga validez.



La decisión fue informada mediante varios comunicados de prensa expedidos por la Corte, costumbre ya arraigada que parece reemplazar las sentencias con las cuales se expresan los jueces en todo el mundo.

Por supuesto, ello no sustituye la notificación que ordena la ley para que sea efectiva, lo cual limita cualquier posibilidad de darle vida a lo decidido.



En cuanto a su contenido, la mayoría de la sala plena de la Corte declaró el artículo 12 como innecesario y como una intromisión del Ejecutivo en la órbita del Legislativo. No parece ser así según el salvamento de voto de la minoría, pues el Decreto no tenía carácter de obligatorio para el Congreso y sí creaba el espacio necesario para permitir su funcionamiento en el momento en que la emergencia sanitaria puso en riesgo la salud de los legisladores.



Con ese laudo, se produce un enigma sobre la manera en que el Congreso realizará su labor de expedir leyes y realizar control político, en primer lugar a las normas especiales que el Ejecutivo ha creado en virtud de las emergencias económica y de salud producidas por la pandemia que aún no termina. Y cabe preguntar si el artículo anulado es una intromisión indebida o, por el contrario, apenas facilita el cumplimiento de los deberes constitucionales de los congresistas.



La polémica se extiende a la decisión de reconocerle validez a las normas aprobadas en las sesiones no presenciales. Ya se conocen no pocos abogados y dirigentes políticos, en especial de la oposición, que se frotan las manos con la posibilidad de demandar, también por inconstitucionales, cada una de las leyes y actos realizados a través de internet en el Congreso.



Es claro pues que, por lo menos hasta ahora, la apretada sentencia es una manifestación política expedida pocos días antes de la instalación del Congreso. Es un pronunciamiento que parece innecesario pues el artículo es claro al expresar que es una facultad y no una orden, mediante la cual se abrió un camino temporal para permitir que el Legislativo ejerciera sus funciones, repetimos, sin poner en riesgo la salud de sus integrantes.



¿Qué pasará el próximo 20 de julio y hasta cuando termine la emergencia? Ojalá se conozca la sentencia en su integridad, para saber a qué atenerse y para que no se deba desconocer la lógica que recomienda no realizar una reunión que convoca a los 280 miembros del Senado y la Cámara de Representantes, el aparato administrativo que se requiere para su funcionamiento y la presencia del Presidente de la República y su gabinete.



Situaciones como ésta se producen cuando aparece el interés de imponer el gobierno de los jueces, lo que hace imposible tener un Estado de Derecho que interpreta las necesidades y realidades de la Nación.