Acuerdo sobre el plástico

Junio 07, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-07

Por:

Editorial .

Antecedida por varios años de consultas, acuerdos y debates, la decisión del Congreso de la República que regula el plástico de un solo uso en Colombia es otro hito más en el propósito de proteger el medio ambiente. En adelante, a los colombianos les corresponde tomar conciencia sobre su responsabilidad en el cumplimiento de una norma que es ante todo una guía para ganarle el espacio a uno de los mayores y más peligrosos focos de contaminación de suelos, acuíferos, mares, bosques y todos los entornos naturales.



La decisión, que en breve lapso debe convertirse en ley si como se espera el Presidente de la República la sanciona, es un ejemplo no muy corriente de concertación nacional. Para llevarla a término se consultó a los sectores productivos, a la academia, a los usuarios, y a quienes han forjado una forma de vida y una industria alrededor del reciclaje. Con ella se empezará a aplicar un cronograma que debe culminar con el peligro que significa el plástico no reciclable para el medio ambiente y los ecosistemas, el que contamina los ríos y los mares, amenazando la vida de miles de especies y luego redunda en la salud de los seres humanos.



En virtud de ese proceso, Colombia debe eliminar la utilización de los plásticos de primer uso que comprenden las bolsas y mezcladores en dos años, y tendrá hasta el 2030 para reemplazar casi todos los productos elaborados con ese material, quedando apenas los estrictamente necesarios. Es el reconocimiento de una necesidad mundial expresada en la ONU, la de proteger el aportar al futuro del planeta mediante la superación de un factor que según estimativos se ha convertido en una amenaza visible ya en los océanos, en los ríos y en las calles de las urbes y los rellenos sanitarios.



Es importante destacar que esta medida cuenta con el reconocimiento y el compromiso de los sectores dedicados a la producción del plástico en Colombia, una industria de gran importancia para la generación de empleo, estableciendo unos plazos precisos para la transformación del sector. Así mismo debe mencionarse el propósito de fortalecer el reciclaje, algo que en nuestro país ha impulsado la creación de cerca de tres mil empresas formales que reciclan 200.000 toneladas de plástico, además de ser fuente de empleo informal para miles de personas.



No obstante la importancia y trascendencia de la decisión que tomó el Congreso, y de los compromisos que adquirieron quienes en el sector privado trabajan y viven del plástico, la labor más importante está en la creación de conciencia entre los colombianos sobre la necesidad de cambiar los hábitos de consumo alrededor de ese material. Son ellos quienes, con su comportamiento y sin que se deba recurrir a sanciones, harán posible la transformación que se busca con el acuerdo que precedió la futura norma.



A través de la historia reciente, Colombia ha sido uno de los líderes del mundo en legislar para la protección del medio ambiente y en la creación de instituciones que lo hagan posible. Pero debe existir la voluntad de cada uno de sus habitantes por lograr que haga parte de su cultura.