A dónde va el Gobierno

Marzo 04, 2023

Por:

Editorial

En un acto de realismo político, el presidente Gustavo Petro decidió abrir la puerta a la posibilidad de hacerle ajustes a la reforma a la salud que su gobierno promueve. El lunes pasado, en reunión con los presidentes de los partidos que participan en la coalición de gobierno, les pidió que presentaran las propuestas modificatorias a los puntos con los que no estén de acuerdo, con el compromiso de que serán analizadas.



Si bien es cierto es que esta actitud parte, más que de una convicción personal, del hecho de que, tal cómo se radicó en el Congreso la iniciativa no cuenta con los apoyos requeridos para ser aprobada, es buena señal que el Presidente dé la posibilidad de implementar reformas al proyecto. El cambio de actitud de Petro tuvo un costo político que debió pagar el ministro de Educación Alejandro Gaviria, quien se había convertido en un pertinaz crítico de la reforma y quien tiene toda la autoridad para asumir esa posición, porque conoce en profundidad el sistema de salud, pues fue ministro del ramo durante seis años, en el gobierno de Juan Manuel Santos.



En consecuencia, a la par de que abrió la posibilidad de hacerle a las reformas, Petro le pasó factura a Gaviria por su actitud crítica y privó a su gabinete de un hombre estudioso y ponderado. En su reemplazo nombró a Aurora Vergara, prestigiosa académica caleña, que venía desempeñándose como viceministra de Educación Superior y cuya trayectoria profesional y académica es intachable.



Sin restarle los méritos que posee, también es cierto que la nueva ministra es muy cercana a la vicepresidente Francia Márquez y mucho más afín al proyecto petrista de lo que podría ser Gaviria. Lo que preocupa es que en adelante Petro opte por reemplazar a los ministros más moderados y que no tragan entero, por personas menos críticas y más alineadas con ideologías radicales.



Esa preocupación parte de un hecho real: si bien el nombramiento de algunos de sus ministros obedeció a la necesidad de darle participación a la coalición que lo llevó al poder y de otorgarle un tono de centro izquierda a su gobierno, los viceministros fueron directamente designados por él y son, en su mayoría, de la entraña petrista.



El presidente Petro no puede olvidar que fue elegido por una amplia coalición en la que participaron la Alianza Verde, sectores de los partidos Liberal, Conservador y de la U, entre otros. Los colombianos votaron por un gobierno que acogiera ese amplio espectro político del cual se desprendieran las reformas que el país requiere.



Como advirtió el Director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario “pareciera que el Gobierno está comenzando un proceso de atrincheramiento en sus cuarteles ideológicos y que veremos figuras cada vez más cercanas a él y no como se presentó al principio, como una Administración que representa una diversidad de sectores”.



Que ello llegue a ocurrir sería no solo una deslealtad del Mandatario con sus votantes, sino un grave error político, que afectaría de forma irreparable su gobernabilidad.