A cumplirle al Valle

Enero 16, 2023 - 11:55 p. m.

2023-01-16

Por:

Editorial .

El 2023 comenzó para el Valle con las mismas obras de infraestructura pendientes y con mayor frustración porque siguen sin concretarse. Como sucede cada año por esta época, se le debe reclamar al Gobierno Nacional que cumpla con esas deudas pendientes y a la Administración Departamental que termine proyectos que ya parecen eternos.



No se pueden desconocer los avances logrados el año anterior para la continuación de obras como la doble calzada Buga – Buenaventura, el inicio de la segunda malla vial del Valle o el destrabe, en parte, de la construcción de la carretera Mulaló - Loboguerrero. No obstante, la lentitud en los procesos es aún la constante, por lo cual la incertidumbre no desaparece.



La adjudicación del contrato para terminar los 35 kilómetros que faltan de la doble calzada Buga – Buenaventura se cumplió en agosto del 2022. Cabe recordar que la construcción de la principal vía para comunicar el interior del país con el puerto que más mercancías mueve en Colombia, y el único competitivo sobre el Pacífico nacional, se inició 13 años atrás, un tiempo impensable para una obra de apenas 128 kilómetros de extensión.



Si bien ya se surtió el trámite para la concesión, los trabajos que tendrían una duración de dos años, con una inversión de $2,21 billones más $1,84 billones destinados al mantenimiento de la totalidad de la carretera, aún no se reanudan. Es de esperar que no se presenten más demoras y, como se anunció en su momento, al finalizar el 2024 la doble calzada esté concluida.



Sobre la vía Mulaló - Loboguerrero aún no se sabe con certeza si se superaron los impasses entre el concesionario y la Nación. Ocho años atrás se adjudicó la carretera, sin embargo, primero las acciones populares detuvieron su inicio y luego fue la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la que aplazó casi por tres años el proceso.

Surtidos de manera favorable los inconvenientes, los reclamos obvios del contratista llevaron a la intervención de un tribunal de arbitramento.



El Valle espera que este 19 de enero, en la visita a Cali que tiene prevista, el Ministro de Transporte despeje las dudas sobre el arranque de esa obra y resuelva otras dudas. Entre ellas, si en este 2023 al fin se hará la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura que le permitiría ser más competitivo y evitaría que la carga se desvíe a los vecinos Ecuador y Perú, y que informe también cómo avanza la malla vial del departamento, otro proyecto retrasado al que apenas en diciembre se le dio el puntalazo de inicio.



Este deberá ser también el año en que, por fin, la Gobernación entregue la ampliación de la vía a Candelaria y el puente de Juanchito, dos obras anunciadas hace décadas, que son esenciales para la movilidad entre Cali y el municipio vecino, pese a lo cual han padecido la indolencia de sucesivas administraciones departamentales o el incumplimiento de los contratistas.



El reclamo de los vallecaucanos por los proyectos inconclusos y las promesas fallidas es válido. El 2023 debería ser el año de la reivindicación con un departamento que es motor para la economía nacional, con una industria que aporta al crecimiento del país y donde está el puerto marítimo más importante, con mayor proyección y el único con capacidad de competir en los mercados del Pacífico.