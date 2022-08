La confusa muerte de Nicole

Agosto 06, 2022 - 11:30 p. m.

2022-08-06

Por:

Santiago Cruz Hoyos

Se llamaba Sara Nicole Muñoz Palacios. Era una mujer trans, trabajadora sexual. En la madrugada del pasado 27 de julio de 2022, un policía la asesinó en hechos todavía confusos.



Nicole se encontraba en la Carrera Séptima con Calle 21, una esquina del barrio San Nicolás, en el centro de Cali, donde la recogió un cliente cuya identidad no se ha revelado. Iba en una camioneta.



El vehículo transitó un par de cuadras, y se detuvo frente al centro transitorio de protección para personas privadas de libertad de la Policía. Lo que se sospecha es que, como los moteles y hoteles del centro han restringido que las mujeres trans ingresen para realizar el trabajo sexual, tanto el cliente como Nicole buscaron una calle oscura y solitaria.

En ese momento, dijo el comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, se acercó un agente al carro y les habría pedido que se bajaran para una requisa. El cliente de Nicole dio reversa. El policía habría sacado su arma de dotación y disparó. El tiro se alojó en el abdomen de Nicole.



Enseguida, el cliente llegó a toda velocidad hasta la esquina donde la había recogido y la tiró allí. Como si su vida no valiera nada. No se le ocurrió llevarla a un hospital. Nicole aún vivía. Sus compañeras y una vendedora ambulante de San Nicolás consiguieron un carro para llevarla al hospital más cercano, el San Juan de Dios, donde falleció.



El asesinato de Nicole deja varios interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué su cliente logró parquearse frente a las instalaciones de la Policía cuando, por seguridad, las calles donde están las estaciones y los comandos se cierran después de ciertos horarios?; o ¿por qué el policía accionó su arma en lugar de llamar al cuadrante para hacer una persecución en caso de que el cliente pretendiera huir?; y si era un disparo de advertencia, ¿por qué el tiro terminó donde estaba Nicole? También es muy extraño que no se le hubiera brindado pronto los primeros auxilios.



En Nicole recayeron todas las violencias que padece la comunidad trans en Colombia. Ella apenas tenía 33 años. Es justo el promedio de vida de una persona trans en el país. Es tanto el odio, que no mueren de forma natural, sino que a la mayoría las matan mucho antes de los 40. “Ni los gobiernos locales ni los nacionales han tomado medidas eficientes y efectivas; a las personas trans las tratan como ‘ciudadanos de segunda’ por considerarlos diferentes”, denunció alguna vez el abogado Germán Rico, defensor de derechos de la comunidad Lgbtiq+, en el programa UN Análisis.



El Informe Memorias Travestis, de la Fundación Santamaría, dice que entre 2018 y 2021, en el Valle del Cauca se cometieron 40 transfeminicidios, es decir asesinatos de mujeres trans. 19 de esos crímenes, casi el 50 %, ocurrieron en Cali. El 70 % de las víctimas eran menores de 35 años.



El Observatorio Ciudadano Trans, también de la Fundación Santamaría, ha documentado 156 casos de violencia policial denunciados por mujeres trans en Cali y algunos municipios del Valle, entre 2006 y septiembre de 2020. Uno de ellos terminó en un asesinato. Se llamaba Camila Montoya. Tenía 21, era del barrio El Retiro, y la mataron el primero de enero de 2016 en medio de una requisa. Con el de Nicole, entonces, ya serían dos las personas de la comunidad trans asesinadas por un miembro de la Fuerza Pública en Cali. 56 de las historias de violencia policial documentadas por la Fundación Santamaría terminaron en lesiones personales y violencia física.



“Estos casos evidencian cómo agentes de la Policía Nacional de Colombia han incurrido en forma estructural y sistemática en el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de poder, motivados por los prejuicios y la transfobia”, dice el Observatorio Ciudadano Trans.