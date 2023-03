El Dagma, ¿para qué?

Marzo 18, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-18

Por:

Santiago Cruz Hoyos

El árbol está ubicado en la carrera 28h No 40 – 87 del barrio El Diamante de Cali. Es una Acacia Robinia, una especie nativa de Estados Unidos, plantada en ciudades del mundo para adornar las calles. En el barrio dicen que un vecino lo sembró hace por lo menos 30 años.



El 26 de noviembre de 2020, el Departamento Administrativo de ‘Gestión’ del Medio Ambiente, Dagma, diagnóstico que es un árbol enfermo. “Presenta regulares condiciones fitosanitarias, por lo cual requiere labor de tala. Esta actividad se realizará de acuerdo a la programación de la cuadrilla operativa del Grupo de Gestión de Flora”, se lee en una carta que envió la autoridad ambiental. El radicado es el 202041330100102581. La carta la firma John Alexánder Posso, en ese entonces subdirector de Gestión de la Calidad Ambiental.



Pues bien, después de más de dos años, el árbol aún sigue enfermo, a punto de caerse sobre casas donde viven adultos mayores y niños. “Lo que pasa”, me dijo el ingeniero Miguel Vásquez, el responsable del área de Flora, “es que en el Dagma no tenemos una cuadrilla para talar. Estamos en el proceso de contratación”.



— ¿El Dagma completa casi tres años sin cuadrilla? Porque el árbol está priorizado para ser talado desde 2020, le pregunté.



— Por ahora se están atendiendo solo emergencias. Pero te respondo por lo que pase ahora. No hay cuadrillas de tala porque había un problema interno (corrupción) y tuvimos que hacer una renovación de las cuadrillas. Por eso hoy tenemos cuadrillas ficticias talando en la ciudad. Pero voy a determinar si el árbol que usted me menciona ya está que se viene al suelo y se mira a ver qué se hace…



Tras las fuertes lluvias de esta semana el árbol, efectivamente, está a punto de caer sobre las casas vecinas. Su tronco, en la parte inferior, luce debilitado, podrido. Requiere ser talado o si es posible, tratarlo. Por sus ramas pasan un montón de cables del alumbrado público.



El Dagma tiene una línea de atención (3505834564). En la foto de WhatsApp se lee: Grupo de Respuesta Ambiental Inmediata. Cuando les escribí, respondieron que aquella era una línea de emergencias, que mejor escribiera al correo gestion.flora@cali.gov.co. Como si un árbol a punto de caerse no fuera una emergencia. ¿Tiene que morir alguien para que hagan su trabajo? ¿Tiene que caer el árbol sobre un techo, encima de un carro o un ciclista?



Mientras conversaba con el ingeniero del Dagma Miguel Vásquez, en el radio hablaba el Secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano. Decía que, debido a las intensas lluvias, la Alcaldía había decretado la alerta naranja. En una ciudad en alerta naranja por las lluvias no existe una cuadrilla oficial para talar árboles enfermos y débiles que podrían causar una tragedia, como podría ocurrir en el barrio El Diamante.



Enseguida me pregunté si acaso no tener una cuadrilla contratada no explica justo lo que dice estar combatiendo el Dagma por estos días: el surgimiento de taladores ilegales.



Unos días después conversé con Franklin Castillo, el actual subdirector de calidad ambiental. Dijo que para talar un árbol hay un “orden de prioridad”. El árbol de El Diamante no ha sido atendido tras más de dos años de diagnóstico, así esté a punto de caerse sobre casas y así figure priorizado en los listados del Dagma.



Según Franklin, en Cali los árboles que deben talarse son casi una selva: 18 mil. Y el Dagma, dijo, ha venido haciéndolo paulatinamente. “Creo que estamos en cerca de 8 mil”. Al de El Diamante, entonces, le habrá faltado suerte, nada más.



Si se demoran más de dos años en intervenir un árbol enfermo, ¿qué pasará entonces con los otros problemas ambientales, mucho más complejos de resolver? ¿Cuánto tiempo van a demorarse para tomar acciones con otras autoridades para frenar la minería ilegal en los Farallones que está contaminando las aguas del río Cali con mercurio, como lo advirtió la Procuraduría? ¿Cuándo van a construir por fin la Ptar de aguas residuales en Montebello para que el río Aguacatal deje de contaminar al río Cali, proyecto que el Dagma asegura ser “prioritario”?

¿Para qué el Dagma con tantos escándalos de corrupción y esa gestión tan deficiente por Cali y las necesidades de sus ciudadanos?