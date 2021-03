¿Guerra de sexos? ¡No!

Marzo 10, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-10 Por: Paola Gómez

Las tremendas e innegables desigualdades de un mundo masculino que rezagó históricamente a las mujeres, llevándolas incluso a la hoguera por exigir sus derechos o a la muerte, a manos de quienes se han creído sus dueños, son la justificada razón de un movimiento feminista, que al llegar hoy a su cuarta ola no quiere que le sigan concediendo derechos de a poquitos.



Eso se ve reflejado en “una fuerza brutal que arrasa y en una energía absoluta para defender los derechos de esa mitad de la humanidad que ha sido excluida” precisa la filósofa y feminista Alicia Miyares. Otra notaria de esta realidad, Nuria Varela, autora del Feminismo 4.0, dice que lo que ha habido es “una rotunda ruptura del silencio de las mujeres en todo el mundo, justificando que no es que antes no hubiera voces, lo que pasa es que ahora hay millones de voces con el apoyo del ciberactivismo”.



Son fuertes, valientes y vehementes. Y más cuando se topan con una reacción reactiva masculina e incluso femenina, que deslegitima su discurso, lo minimiza, lo convierte en burla. Algo que en cada ola de la historia ha surgido porque las revoluciones aterran, porque le tememos al cambio, porque no hay que alterar ‘El orden de las cosas’.

Eso es lo que no está dispuesto a permitir el feminismo hoy, que sus luchas se ridiculicen o las dibujen de feminazismo o que son una logia de odiadoras de hombres, fracasadas, amargadas, gordas y feas, con ese tufillo machista clásico de cosificación.



Y en ocasiones esa fuerza reaccionaria las lleva a la defensiva, comprensible pero en momentos extrema e innecesaria, cuando lo que necesitamos es sumar. No se construye humanidad a punta de gritos y enojos, se construye con discusiones respetuosas y negociaciones, entendiendo que las luchas son distintas, las de mujeres, hombres y sexualidades disidentes, pero que todas en algún momento tienen que lograr un punto de encuentro.



Sobre este interesantísimo pulso dice la periodista y escritora rusa estadounidense Cathy Young en su texto ‘Las feministas tratan mal a los hombres’ que el antagonismo entre los sexos no contribuye a promover una igualdad aún incompleta. Que “ridiculizar y criticar a los hombres no es la forma de mostrar que la revolución feminista es una lucha por la igualdad y que queremos contar con ellos”.



Hace apenas un par de días, en el Día de la Mujer, un par de compañeros me decían en la redacción “¿te podemos felicitar? O qué es lo que tenemos que hacer, porque veo a muchas mujeres regañando a quien las felicita”. A lo que entonces y hoy contesto que este es un día, un momento para reflexionar sobre cómo nos juntamos para derrocar ese sistema que nos arrinconó a las mujeres y les puso una camisa de fuerza a los hombres. Y que quienes en esta causa creemos estamos en contra del feminicidio, no de los hombres que entienden que es una crueldad; en contra del sistema patriarcal, no contra los hombres solidarios que luchan por zafarse de la figura de macho alfa; en contra de los techos de cristal, no contra los que entienden que una mujer capacitada tiene derecho a brillar y llegar lejos.



Por eso, bienvenida la autocrítica de lado y lado: a ellos para que no trivialicen los asesinatos, las violaciones y las inequidades, y a ellas para no generalizar y meterlos a todos en la bolsa del ‘macho opresor’. Porque al final esto no es una guerra de sexos, y más que un tema exclusivo del feminismo, de lo que estamos hablando es del ausente y necesario humanismo que a todos nos habite y a todas beneficie. ¿Es tan difícil entenderlo?



En Twitter: @Pagope