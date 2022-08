Desempleo: ¿aumenta o disminuye?

Agosto 06, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-06

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

El Dane informó que en el pasado mes de junio la tasa de desempleo nacional fue de 11,3%, y los desempleados 2,8 millones. A partir de esa cifra unos dicen que en Colombia el desempleo está disminuyendo y otros que está aumentando. ¿Quién tiene la razón?



Por extraño que parezca la respuesta es que las dos opiniones son ciertas. Por esa confusión, mucha gente desconfía de las estadísticas oficiales. Por ejemplo, respecto del índice de aumento de precios siempre se pregunta que dónde hace mercado el Dane. Pero el problema no son las estadísticas sino la presentación y, a veces, la manipulación que se hace de ellas.



Los titulares de varios medios de comunicación ilustran las dos versiones. El de El Tiempo fue ‘Baja el desempleo en junio’, mientras que Semana fue más enfática: ‘Hay una fuerte reducción del desempleo comparada con junio de 2021’. Por el contrario el informe de Anif decía que ‘El desempleo sorprende al alza en junio’, y Blu radio combinó las dos opiniones a titular así: ‘Desempleo llega a 11,3% en junio: se redujo frente al año pasado, pero es más alto que en mayo’.



La razón de estas diferencias no es el dato del Dane sino el punto de comparación que utilice cada quien, y que indica la intención que tiene al dar la noticia. La visión optimista sale de comparar con el mes de junio de 2021, cuando el desempleo era del 14,6% puesto que la economía apenas empezaba a recuperarse del cierre por el covid y todavía muchas personas no habían logrado volver a conseguir empleo. Para el gobierno es una confirmación de que se ha superado la crisis de la pandemia.



Por el otro lado, la tasa de desempleo en el pasado mes de mayo fue de 10,6%, de manera que también es cierto que en junio hubo un aumento en el número de personas desempleadas. Para el análisis de las políticas económicas esta comparación es más significativa, puesto que muestra un quiebre en la tendencia de recuperación del empleo que se venía dando hasta el mes anterior y que, de manera sorpresiva, se detiene. Es un llamado de alerta al gobierno porque indica que está perdiendo fuerza el motor de la recuperación.



Aunque muy pocos medios lo mencionaron también es relevante, en una perspectiva de más largo plazo, comparar con la situación antes de la pandemia, es decir con el mes de junio de 2019. En ese momento la tasa de desempleo era de 9,4% y el número de desempleados 2,35 millones. Por lo tanto hubo un aumento de casi dos puntos porcentuales en la tasa y una pérdida de 600.000 empleos, pues el número de personas ocupadas bajó de 22,6 millones a 22 millones.



El significado económico de esta última comparación es claro y muy preocupante cuando se recuerda que en estos tres años el PIB ha crecido cerca de 10%, puesto que se está produciendo una mayor cantidad de bienes y servicios en el país con un menor número de trabajadores. Este crecimiento sin empleo es el resultado de la resiliencia de las empresas que para reducir costos en medio de la pandemia aprendieron a producir más con menos empleados, aumentando así sus márgenes de utilidad. Este aprendizaje llegó para quedarse, haciendo más difícil para el nuevo gobierno el reto de bajar el desempleo.