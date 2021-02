Facebook vs Google y Australia

Febrero 23, 2021 - 11:35 p. m. 2021-02-23 Por: Mario Carvajal Cabal

Recientemente en Australia y alrededor del mundo se está dando una discusión sobre cómo manejar, de manera adecuada, la relación entre los medios de comunicación y las compañías denominadas ‘Big Tech’ como Google y Facebook. El país oceánico esta cerca de adoptar una ley en la cual plataformas como Google y Facebook deberán pagarles a los medios de comunicación por el derecho de difundir las noticias en sus plataformas. Esto ha generado polémica entre quienes afirman que de ser aprobada esta ley, servirá como modelo alrededor del mundo para reformular y regular el mercado de las noticias en línea, mientras otros dudan de su efectividad para fortalecer a los medios locales.



Las reacciones de Facebook y Google ante esta propuesta de ley fueron diametralmente opuestas. Aunque ambas plataformas inicialmente afirmaban estar en contra del contenido del proyecto de ley, al final el segundo llegó a un acuerdo con varios medios de comunicación australianos, como Nine y News Corp. Por su parte la red social de Mark Zuckerberg inicialmente no cedió en su oposición, y prohibió compartir o publicar noticias de medios de comunicación dentro del país. No obstante, ante la presión de la comunidad internacional, al igual que después de negociar con el gobierno australiano, la compañía decidió acogerse a las nuevas condiciones.



El proyecto de ley busca que los medios de comunicación locales puedan obtener suficientes recursos para mantener su operación. El precio podrá ser negociado de manera individual, como por ejemplo News Corp directo con Google, o mediante un grupo de pequeños medios. El proyecto de ley busca que ambas partes puedan llegar a un acuerdo mediante negociación directa o mediante un tribunal de arbitramento establecido por el gobierno.



No obstante, algunos señalan que el modelo de Australia terminará beneficiando a los conglomerados, más no al periodismo local. Según el editorial de Financial Times, las grandes compañías de los ‘Big Tech’ podrían utilizar la obligación de pagarles a medios como una barrera de entrada para medios locales, pues no tendrían necesariamente un incentivo en negociar con medios pequeños, aquellos que la ley busca proteger.



De igual forma, en el Congreso de Estados Unidos se piensa introducir un proyecto de ley similar al de Australia, que buscará que medios de comunicación pequeños puedan, de manera conjunta, negociar con Facebook y Google acuerdos para compartir de manera más equitativa los ingresos por publicidad digital y por tener su contenido en las plataformas.



Es importante tener en cuenta que, para una democracia sólida, los medios locales son fundamentales. Estos usualmente cubren noticias que los medios nacionales no cubren, y suelen ser el origen de investigaciones cruciales que pueden llegar a tener repercusiones a nivel nacional e internacional. De esta manera, garantizar la supervivencia de estos medios es crítico. Por esta razón, será interesante analizar cómo evoluciona la situación en Australia, pues de ser un caso exitoso, podría ser la hoja de ruta para establecer una normativa mundial sobre la relación entre medios de comunicación y plataformas en internet. De lo contrario, se deberá estudiar sus fallas, para así poder llegar a una regulación que equilibre la balanza entre estos dos sectores. De igual forma, la discusión ya se está dando, y eso ya es un avance.