Crecimiento económico 2021

Enero 26, 2021 - 11:35 p. m. 2021-01-26 Por: Mario Carvajal Cabal

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus proyecciones económicas para el año 2021. En este informe, el FMI menciona que sus proyecciones dependen, en gran medida, de la capacidad de los estados para implementar estrategias que permitan vacunar a un número importante de la población, permitiendo así la reactivación económica de los países. De igual forma, el FMI resalta la importancia de aumentar el multilateralismo, pues argumenta que es necesario incrementar la inversión en Covax para así garantizar una distribución equitativa y universal de vacunas y métodos terapéuticos contra el covid a precios accesibles.



De igual forma, el FMI afirma que es imperativo para aquellos países que cuentan con problemas de deuda, fuese antes de la pandemia o como consecuencia de esta, se les permita acceso a liquidez por parte del sistema internacional.



Según las proyecciones de este organismo, América Latina tendrá un crecimiento económico de 4,1% para el 2021 y 2,9% para el 2022.

Aunque este número es significativo, es importante mencionar que la proyección para el conjunto de los mercados emergentes es de 6,3% para el 2021 y 5% para el 2022, ampliamente superior al de la región.

Asimismo, Asia tendría un crecimiento de 8,3% este año y de 5,9% el próximo. Esto entonces demuestra que, aunque la región está proyectada a crecer económicamente, su recuperación pareciera encaminada a ser más lenta que en otras partes del mundo.



El reporte del FMI no señala la proyección específica de Colombia, pues en su reporte sólo muestra las proyecciones de Brasil, que está proyectado a crecer un 3,6% este año y 2,6% el próximo año, y de México que tendría un crecimiento de 4,3% este año y de 2,5% el siguiente año. Ahora, es importante recalcar que el crecimiento económico de Colombia dependerá de implementar una estrategia de vacunación efectiva, lo cual implica no sólo la consecución de estas, sino también enfrentar los problemas logísticos de aplicar la vacuna en los lugares más remotos del país. De igual forma, dependerá de los ciudadanos, pues debemos cuidarnos para evitar que los hospitales se desborden, y del buen manejo de los líderes locales, regionales o el Gobierno Nacional. Igualmente, dependerá de fomentar la creación de empleos postpandemia, para aquellas personas que se vieron perjudicadas como consecuencia del covid.



Colombia tiene una tarea titánica con respecto a la reactivación económica del país, pues debe al mismo tiempo buscar reducir la velocidad del contagio, coordinar la efectiva vacunación de millones de ciudadanos, incentivar a que los ciudadanos accedan a aplicarse la vacuna y fomentar una reactivación del mercado laboral. En este sentido, la reactivación económica del país va, no solo a depender de los factores aquí mencionados, sino también de otras variables y de que todos los ciudadanos seamos conscientes que debemos poner de nuestra parte para salir adelante.



