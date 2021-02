Confianza en la vacuna

Febrero 09, 2021 - 11:35 p. m. 2021-02-09 Por: Mario Carvajal Cabal

Recientemente, el presidente Duque anunció que el 20 de febrero empezará la vacunación contra el Covid-19 en Colombia. De igual forma,

Duque afirmó que el gobierno tiene aseguradas las vacunas para 35 millones de colombianos, con lo cual se llegaría a la inmunidad de rebaño. Adicionalmente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que entre febrero a julio el objetivo radica en vacunar a 10 millones de personas, lo cual implica aplicar 20 millones de dosis.



El anuncio del gobierno es una noticia que celebramos todos los colombianos, pues el proceso de la adquisición de vacunas ha sido caracterizado por un hermetismo que hacía dudar a los ciudadanos. No obstante, es importante mencionar que al gobierno aún le queda una tarea pendiente sobre el tema de las vacunas y es aumentar el nivel de confianza sobre la aplicación de esta. Según una encuesta hecha por el Dane, el 40,1% de los colombianos, en otras palabras dos de cada cinco personas, afirmó que no se pondría la vacuna. Este número es preocupante si se tiene en cuenta que según Anthony Fauci, inmunólogo estadounidense y asesor de Joe Biden, para llegar a la denominada inmunidad de rebaño, entre un 75% - 80% de la población debe estar vacunada. Al inicio de la pandemia, expertos estimaban que ese número oscilaba entre el 60% - 70%, no obstante, en una entrevista en CNBC, Fauci afirmó que el número estaría mas cerca al 80%, teniendo en cuenta recientes estudios médicos.



La principal razón por la cual las personas no accederían a aplicarse la vacuna es porque temen a los posibles efectos adversos que podrían presentarse. Según el Dane, el 65% de las personas que no quieren ponerse la vacuna afirman que esta es su principal razón. No obstante, es importante resaltar que, según Fauci, el desarrollo de la vacuna fue rápido, en gran parte a un desarrollo científico previo que permitió secuenciar el genoma del coronavirus, lo cual facilitó el desarrollo de la vacuna. De igual forma, este experto afirma que el desarrollo de la vacuna se debe, en gran parte, a avances científicos y a una inversión global en ciencia para desarrollar una vacuna y que no se comprometió la integridad científica o seguridad en el proceso. En segundo lugar, los escépticos afirman que la vacuna no es lo suficientemente efectiva contra el virus. Sin embargo, es importante mencionar que, las vacunas con mayor índice de efectividad son Pfizer-Biontech con una eficacia del 95%, Moderna, con una eficacia del 94.5%, y Sputnik V, con una eficacia de 91.6%.



De esta manera, la tarea del gobierno radica, no sólo en comprar las vacunas e implementar un plan logístico de vacunación que les permita a los ciudadanos aplicársela en zonas marginales del país, sino también fomentar la confianza en la ciudadanía para que estos accedan a ponérsela y generar confianza en torno a la vacuna. La inmunidad de rebaño solo se logrará si entre un 75% - 80% de las personas se aplican la vacuna. No obstante, es también tarea de los ciudadanos ser cuidadosos con la información que compartimos en redes que buscan minar, de manera malintencionada y falsa, la confianza en la vacuna.