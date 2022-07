Cambio de Primer Ministro

Julio 12, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-12

Por:

Mario Carvajal Cabal

El Reino Unido tendrá, en septiembre, su cuarto primer ministro en 6 años. La renuncia de Boris Jonhson se dio después de un nuevo escándalo, que involucra a su vicejefe de la bancada Chris Pincher. En 2017, cuando Pincher trabajaba para el Partido Conservador como asistente de bancada, tuvo que renunciar a su cargo ante acusaciones de acoso sexual contra Alex Story. Según Story, Pincher le empezó a masajear el cuello, mientras le decía que tenía un futuro prometedor en el partido, mientras le hacía comentarios y conductas inapropiadas. Pincher negó las acusaciones y una investigación lo absolvió.



Con la llegada de Johnson al cargo de primer ministro en 2019, nombró a Pincher como ministro de Relaciones Exteriores para Europa y las Américas. Ese mismo año, nacen nuevas acusaciones de acoso sexual contra Pincher, lo cual derivó en un proceso disciplinario en su contra que confirmó que había incurrido en conductas inapropiadas. En ese momento, tanto Johnson como Dominic Raab, ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, fueron informados sobre las acusaciones y el resultado de la investigación. Sin embargo, Boris hace caso omiso y nombra a Pincher como vicejefe de bancada. En junio, éste fue a un evento llamado Amigos Conservadores de Chipre en el Carlton Club en Londres, donde dos hombres lo acusaron de acoso sexual.



El 30 de junio, Pincher renunció a su cargo, después de publicar una carta donde afirma que estaba pasado de tragos y se sentía avergonzado de lo sucedido. Cuando el escándalo se hace público, Boris afirmó que no sabía de las acusaciones en contra de Pincher. No obstante, con el pasar de los días, se confirma que conocía las acusaciones en desde 2019, y que de igual forma lo fue ascendiendo dentro del Partido Conservador.

Ante este accionar, y las continuas mentiras de Boris, 50 de sus ministros y miembros de gobierno, entre ellos Sajid Javid y Rishi Sunak, renunciaron y pidieron la renuncia del primer ministro. Ante la ausencia de gobernabilidad y de apoyo dentro del partido, Boris no tuvo otra opción que renunciar en desgracia. Así empieza una puja política dentro del partido por el cargo de primer ministro de Inglaterra.



Según los analistas los más opcionados son Rishi Sunak, ex ministro de hacienda de Boris, y Penny Mordaunt, ministra de Comercio. Los candidatos que aspiren a ser primer ministro deberán primero recibir el apoyo de al menos 20 parlamentarios del partido. Después, se hace una votación interna entre los parlamentarios conservadores, hasta que solo queden dos candidatos. Cuando estos dos sean definidos, los 180.000 miembros del partido votan por el candidato de su preferencia y el ganador será el primer ministro. Se estima que este proceso dure más o menos dos meses, y que el nuevo primer ministro asuma el cargo el 5 de septiembre.



Entre las prioridades de los electores para estas elecciones están, no solo el manejo de la economía y la inflación, los costos de energía, sino también que quien asuma el cargo le devuelva algo de confianza y transparencia al proceso político. Ante las constantes mentiras de Boris, que incluye el violar las leyes que su gobierno impuso durante la cuarentena, los votantes están buscando a alguien que reconstruya la confianza en los servidores públicos, el primer ministro y los ciudadanos.