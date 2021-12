Noviembre 30, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-30

Por:

Mario Carvajal Cabal

Recientemente en el país se ha celebrado el hecho de que los indicadores económicos han mantenido una senda de recuperación, haciendo que analistas internacionales destaquen el crecimiento económico del país. No obstante, en días pasados fue publicado un informe que muestra uno de los principales retos que tiene Colombia para la creación de empleo formal, la burocracia.



El Centro Latinoamericano de Atlas Network publicó el informe ‘Índice de burocracia en América Latina 2021’. En este informe mide las horas promedio que las empresas pasan haciendo trámites burocráticos. En promedio las empresas del país invierten alrededor de 524 horas al año en este tipo de trámites, lo que equivale a casi 66 días hábiles en jornadas de ocho horas. Solucionar este problema debería ser una de las propuestas principales de cualquier aspirante a la presidencia de Colombia.



En su columna en El Tiempo el domingo pasado, Thierry Ways resaltó que este problema no afecta a todas las empresas de la misma manera dado que, las empresas multinacionales pueden tener un departamento específico dedicado a navegar el mar de burocracia existente en este país.



No obstante, las mipymes, que componen la mayor parte del tejido empresarial del país, no tienen ni los recursos o el tiempo para lidiar con el sinnúmero de trámites inocuos, mientras buscan crecer su empresa.

Por consiguiente, muchos de quienes buscan establecer o crecer sus mipymes, buscan residir en el sector informal, ante la barrera de entrada impuesta por el gobierno y su burocracia.



Adicionalmente, en una encuesta hecha por la Universidad del Rosario, el 72% de los jóvenes afirmaron que emprender es muy difícil en este país. Entre las respuestas más comunes estuvo no sólo la falta de recursos económicos (58%) sino también la falta de fomento del gobierno a los emprendimientos (35%) y la formalización del emprendimiento (18%).



En este país, ser formal solo está al alcance de muy pocas empresas, dado que los costos para serlo son astronómicos. La carga tributaria, al igual que la cantidad de trámites y el tiempo que estos requieren, hacen que, en el mejor de los casos, los nuevos emprendimientos que buscan formalizarse puedan alcanzar el punto de equilibrio. La gran mayoría de estos, si se formalizaran, perderían plata.



Por consiguiente, existe una necesidad imperiosa para desarrollar e implementar una estrategia de formalización que se pueda adaptarse a las necesidades de los emprendedores y las mipymes. En otras palabras, un proceso de formalización gradual en el cual estas tributen en la medida de sus capacidades y que, tanto el gobierno como su burocracia, les permitan a estas crecer su negocio.



De igual forma, el gobierno debería evaluar cómo minimizar e integrar la cantidad de trámites existentes, para así disminuir la cantidad de tiempo y recursos económicos que estas deben invertirle para cumplir con las tareas tributarias, incentivando así, no sólo la creación de empresa, sino también el empleo formal.



Estos son los temas que los candidatos a la presidencia deberían estar discutiendo.

Sigue en Twitter @Mariocarvajal9C