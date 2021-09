Septiembre 19, 2021 - 11:35 p. m.

2021-09-19

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

¿Puede una sociedad ser optimista acerca de su futuro si sus niños y niñas no están bien? La respuesta es obvia: no. Por ello, todos los actores sociales no deben escatimar esfuerzos para impulsar proyectos que apunten al bienestar y el mejoramiento de las condiciones de desarrollo de nuestra población infantil. En esta línea y con la intervención de varios actores, se ha creado la iniciativa ‘El mejor lugar para creSER’, la cual es un buen ejemplo de las sinergias y posibilidades que surgen al ampliar la colaboración y apoyo entre instituciones clave para el desarrollo, como son la empresa privada, el sector público, la comunidad y la academia.



El proyecto es impulsado por Valle por & todos de ProPacífico, con el acompañamiento técnico del Programa de Investigación sobre Medición del Bien-estar en la Niñez de la Universidad Javeriana Cali. Con esta herramienta, a través de un trabajo articulado se generarán valiosos aportes desde la evidencia empírica sobre el estado de las condiciones de vida y el cumplimiento de los derechos para 456.790 niños y niñas, en 55 municipios: 42 del Valle del Cauca y 13 del Norte del Cauca, en cinco dimensiones que agrupan 28 indicadores.



El bien–estar de la niñez es un asunto que nos concierne a todos, por ello la iniciativa incluye al Sistema de Información Georreferenciado de la Primera Infancia (SGI-PI) como instrumento que apoya la gestión de los municipios, de acuerdo con su propia realidad y con aliados, y les permite la concreción de políticas, programas, proyectos y metas gestionables que garanticen los derechos de los niños y niñas en condiciones de equidad de oportunidades e igualdad de alcanzar resultados positivos similares. Es decir, niñas y niños bien educados, bien nutridos, con buen de estado de salud, con menores riesgos de exposición a riesgos físicos o psicosociales.



El SGI-PI como instrumento de gestión permite trazar indicadores, con la oportunidad de hacerles seguimiento. Es así como hoy permite identificar avances y retrocesos; patrones y tendencias; detectar a tiempo vacíos y problemas; enfocar esfuerzos en poblaciones en riesgo; entender qué funciona y por qué; fijar metas y objetivos. También permite compartir lecciones aprendidas y soluciones probadas y crear bases de conocimiento. Durante el camino que se lleva recorrido con la implementación de esta solución se ha complementado y aprendido de las acciones que se vienen adelantando desde el sector público local, regional, nacional y desde las diferentes instituciones empresas, fundaciones, ONG, universidades y comunidad que buscan el bien–estar de la primera infancia en nuestro territorio.



Hacia el futuro, el reto será encontrar las mejores alternativas de intervención y la hoja de ruta más efectiva en busca de lograr mayores índices de equidad social. ‘El mejor lugar para creSER’, con los pies puestos en el terreno, promueve el diálogo y se nutre del trabajo de investigadores académicos, formuladores de políticas públicas, gestores de fundaciones, equipos de empresarios, incluyendo a la misma comunidad, que comparten conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en torno al bien–estar de la niñez, el cual más allá de ser un compromiso, es un imperativo moral y social que nos debe unir a todos.

*Rector Universidad Javeriana Cali



Sigue en Twitter @RectorJaveCali