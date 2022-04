Abril 15, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-15

Por:

Juan Pablo Liévano

En el ocaso de la pandemia, tratando de recuperar el curso de la vida, hemos retomado lentamente el turismo. Por ello, muchos colombianos decidieron viajar por el país en Semana Santa, retomando el ‘slogan’ de hace unos años: ‘Vive Colombia, viaja por ella’. Da gusto tener turismo nuevamente en diferentes regiones del país, lo cual significa que el sector está retomando lentamente su antiguo cauce, inicialmente con el turismo local, pues aún existen reservas y prevenciones en el desplazamiento de los viajeros internacionales.



Personalmente, creo que el turismo llegará con mayor fuerza. La mayoría de las personas, superada la pandemia, tienen ganas de vivir de una manera más intensa, lo cual favorece el turismo. Así, debemos prepararnos para la bonanza que se aproxima, lo que requiere mayores esfuerzos desde el sector público y privado.



Desde el sector público, la mayor preocupación y foco debe ser la infraestructura. Lo cierto es que falta mucho en infraestructura vial primaria, secundaria y terciaria. Algunas de las vías nacionales están hechas a retazos, producto en parte de la corrupción y, en parte, del afán de tratar de hacer sin planear y ejecutar adecuadamente. La ruta nacional de Bogotá-Melgar, hacia el sur, no funciona aún como debería. Los trancones a la altura del Boquerón son de horas, lo cual ha significado pérdida de tiempo y negocios.



Parece que los contratos de obra pública no tienen en cuenta lo que se requiere para estabilizar las montañas colombianas, lo cual, a esta altura del partido, es más que una obviedad. Como dirían, así es imposible competir mundialmente. Las carreteras secundarias van de tumbo en tambo y las terciarias aun siguen siendo en parte trochas. Las grandes promesas de rutas o circuitos turísticos aun están en eso, en promesas a medio hacer. También faltan más inversiones en adecuación y fortalecimiento de las atracciones turísticas y la creación de nuevas, cuyo principal peso debería recaer en el Estado.



Desde el sector privado, hay que seguir invirtiendo en infraestructura hotelera, especialmente de tipo temático, de aventura o agrícola, con un mayor énfasis en las vivencias. Ya no se trata de dar posada, sino de hacer vivir experiencias de vida con diferentes olores, colores y sabores.

Igualmente, se requiere capacitación al personal turístico, dirigida hacia una verdadera vocación y profesionalización del servicio.



En términos generales, el personal de atención al turista requiere mayor capacitación. Se necesitan más guías, de aquellos con conocimientos profundos de geografía e historia, que hagan erizar la piel a quienes los escuchan, y más administradores y meseros en los restaurantes y hoteles que hagan sentir al huésped y al comensal como el ser más querido e importante. De hecho, muchos están más pendientes de las ventas y del cobro de las propinas que en prestar un buen servicio.



En síntesis, hay muchas oportunidades en el turismo en este tiempo post pandemia, pero aun nos falta mucho por hacer para lograr volúmenes de turistas, sobre todo internacionales a la altura de países como México, Argentina o Brasil, en beneficio del país y todos sus habitantes.