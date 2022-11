Diálogo en el parque Boyacá

Noviembre 23, 2022 - 11:40 p. m.

2022-11-23

Por:

Jorge Restrepo Potes

- Vení, vos Jorge, decime qué opinás de los congresistas y columnistas que vociferan, escriben y marchan contra el Gobierno, acusándolo de todos los males habidos y por haber.



- Eso es normal, porque unos y otros –y otras- son viudas y viudos del poder, que no aceptan que un hombre de izquierda le haya ganado la puja presidencial al ‘gran colombiano’.



- Pero si Uribe no era candidato.



- Estuvo detrás de todos los aspirantes derrotados. Pretendió reencauchar a Óscar Iván Zuluaga, quien se me antoja idéntico al conde de Transilvania, que tanto miedo provocaba en las películas de Drácula. Después lo intentó con el impresentable Fico Gutiérrez. Y para finalizar, en el colmo del delirio, se la jugó con el bárbaro de Rodolfo Hernández. Con cualquiera de ellos, el país hubiese colapsado.



- Tampoco recuerdan el petardo que fue Iván Duque.



- No, no caen en la cuenta de que ese caballero es el peor presidente que ha habido en Colombia, al punto que desalojó del primer puesto a Andrés Pastrana.



-¿Y cómo juzgás el Gobierno?



- Con más aciertos que errores. Apenas van 100 días de una administración que ha tenido que jugar en cancha compleja: un invierno tenaz que tiene anegado buena parte del país; alto déficit fiscal; y algunos empresarios a quienes no les gusta el calificativo acertado que les da José Antonio Ocampo, pues no han hecho otra cosa que ‘paniquiar’ a la gente con la Reforma Tributaria.



- Lo que les duele es pagar impuestos, en un momento crítico de nuestra historia, recursos que se requieren para paliar la grave situación que viven cientos de familias damnificadas, y para recuperar las cosechas perdidas.



- Nada les importa.



- Cambiando de tema, ¿vos pensás que habrá guerra nuclear?



- No creo. En estos días se cumplieron 60 años desde aquel octubre de 1962 cuando el mundo estuvo al borde del cataclismo. La Unión Soviética había instalado en Cuba varias ojivas nucleares. En esos instantes, el mundo rememoró el 6 de agosto de 1945 cuando se abrió el vientre del avión gringo que transportaba la bomba atómica, que al caer sobre Hiroshima mató a 200 mil personas. La segunda, dos días después, sobre Nagasaki, causó la rendición de Japón, terminando así la Segunda Guerra Mundial.



- ¿Y no temés que Putin se atreva a soltar un bombazo nuclear sobre Ucrania?



- No, no se atreve, porque la Otan y Estados Unidos le devuelven el golpe, más fuerte. Desde luego, ese sería el fin del género humano. Albert Einstein predijo que si hay una tercera guerra mundial, la cuarta sería con hondas y flechas, producidas en las cavernas.



- Y hablando de Cuba, otra vez en la ONU fue derrotada la proposición que pedía el levantamiento del embargo.



- Vergonzoso. 185 países votaron afirmativamente, y hubo dos votos en contra: Estados Unidos e Israel.



- El bloqueo es casi un crimen de guerra.



- Así es, porque es poner a 12 millones de cubanos en la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas. Además, la drástica medida en nada ha cambiado la política del gobierno revolucionario.



- ¿Y por qué Estados Unidos no bloquea a China y a Rusia, que soportan terribles dictaduras?



- Esa es la cuestión, como dice el príncipe danés.



- Les da culillo, digo yo.



- Tal cual.



- Bueno, vale, que vuelvas pronto a tu pueblo.