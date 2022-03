‘Bendita seas democracia...’

Marzo 16, 2022 - 11:40 p. m.

Jorge Restrepo Potes

… “Aunque así nos mates”, dijo el maestro Guillermo Valencia el 17 de octubre de 1914 ante el féretro que contenía el cuerpo inerte del general Rafael Uribe Uribe, asesinado dos días antes sobre la acera oriental del Capitolio Nacional, con el cráneo destrozado por las afiladas hachuelas de Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, cuyas manos fueron movidas por quienes pretendían sacar del juego político al aguerrido líder liberal.



El 13 de marzo, la democracia mató la ilusión que yo tenía puesta en Alejandro Gaviria, a quien consideraba la mejor opción para que al Gobierno llegase una persona de tan altas condiciones. Perdió él y perdió Colombia.



Como soy fiel a la palabra empeñada, pondré todo mi esfuerzo en busca de la victoria de Sergio Fajardo, quien ahora porta en sus manos la bandera de la Coalición de la Esperanza. Creo que si el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia logra convocar al disperso Centro del espectro político, le puede plantar cara tanto a Federico Gutiérrez como a Gustavo Petro, con posibilidad de éxito.



Les corresponde a Galán, Amaya, Robledo y Gaviria deponer los resentimientos que tanto daño causaron a la Coalición y trabajar juntos intensamente en estos dos meses para que Fajardo llegue fortalecido a la primera vuelta el 29 de mayo. Ninguno de ellos puede ser inferior al compromiso adquirido.



Lo de Federico Gutiérrez tiene varias lecturas. Su alta votación en la consulta de Equipo por Colombia se debió al apoyo soterrado del uribismo, cuyo candidato preferido no era Óscar Iván Zuluaga, como se acaba de demostrar con la renuncia a su candidatura, y su apoyo al conocido como Fico. El problema para este caballero es que si el Centro Democrático adhiere a su candidatura, de inmediato queda matriculado en el uribismo, que hoy por hoy es más lo que quita que lo que pone.



Me cabe la satisfacción de haberle dicho a Juan Manuel Galán, en vivo y en directo, que no cometiera el error de hacer lista aparte para Senado, saliéndose de la de lista de la Coalición de la Esperanza porque eso sería hacerse contar, lo que no era conveniente para un partido que acababa de surgir a la competencia electoral. Le vaticiné que en la lista de la Coalición los candidatos del Nuevo Liberalismo obtendrían más cupos que con lista propia. No hizo caso, y vaya desastre. Ni un senador. Ni siquiera alcanzaron el umbral.



Gustavo Petro aparece hoy imbatible, pero depende cómo se miren las cosas de la política. No creo que gane en primera vuelta, que es su máxima pretensión. Si no gana en esa instancia, en segunda vuelta aparece el ‘todos contra Petro’, y ahí se le pone el dulce a mordiscos, porque se repite la escena de 2018 en la que no le sirvieron sus ocho millones de votos.



Los altos guarismos rojos le dan a César Gaviria tremenda capacidad negociadora, pues, como lo he dicho en varias columnas y conferencias, cualquier candidato requiere del apoyo del director del liberalismo para acceder al poder. 32 representantes a la Cámara y 15 senadores no son despreciables y Gaviria sabe manejar muy bien el poder que tiene en sus manos.



Por lo pronto, hay que serenarse. En junio pueden pasar varias cosas, y ninguna será tan apocalíptica como pretenden verlas los arúspices de desastres. Amanecerá y veremos. Como buen liberal, acepto lo que digan las urnas, así no esté de acuerdo con su dicho.

