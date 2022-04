Fico, muro de contención

Abril 25, 2022 - 11:35 p. m.

2022-04-25

Gloria H.

Como lo expresa este mismo diario las votaciones de los últimos años en Colombia no son por el mejor candidato sino para evitar que sea elegido un ‘indeseable’. El llamado voto útil, muros de contención, para que no pase lo imaginado, lo supuesto. Pero resulta que lo imaginado (nunca real), que no ha sucedido y por lo tanto le caben todas las interpretaciones posibles, no ha evitado el desastre de lo que sí ha sucedido, real, que no imaginamos, pero creímos sería diferente.



El fantasma de Venezuela nos ha perseguido como una sanguijuela pero lo que se vive hoy en muchas regiones de Colombia no dista mucho de condiciones del vecino país. Cada quien escoge qué le parece más o menos grave, entre violencia, inseguridad, hambre, desempleo, falsos positivos, etc. Pero aquí estamos otra vez construyendo un muro de contención absolutamente endeble y frágil que nos puede sumergir otra vez en la misma espiral, en el continuismo. O tal vez, ante el agotamiento e indignación, con consecuencias peores. Un tuitero mesurado lo explica muy claro: “Lo que está en juego no es solo, como acostumbra a decirse, el futuro del país. Uno de los puntos ideológicos cruciales para el establecimiento derechista es el pensar que allí se ha hecho lo mejor posible. Debe gobernarse como allí se dice o se viene una catástrofe” @platom. Con el agravante de que si Duque fue un desastre (descontento y encuestas lo indican) lo que se viene con Fico está (con creces) mejorado y superado.



Las condiciones personales de Fico son lamentables. Hace unos años, cuando era candidato a la Alcaldía de Cali, John Maro Rodríguez se ufanó de no ser profesional, dando a entender que no se necesita serlo mientras se repite el estribillo de que “la educación es lo único que nos cambia”. Claro una universidad no garantiza ni ética ni conocimiento: allí están los Nule. Pero si hay que elegir entre una persona con conocimiento y sin este, es más fácil acertar con la persona capacitada.



Se dice que Fico fue expulsado de Eafit, aunque es Ingeniero de U. de Medellín. Pero sus presentaciones en debates muestran una ignorancia increíble frente al manejo del país. Su respuesta “plata es plata” y sus descaches sobre conocimientos son desastrosos. De Petro se puede decir todo lo que quiera pero que conoce y domina los temas, es innegable. Vuela con los motores apagados.



Fico no y es candidato para ser muro de contención. Si gana, lógico que tendrá que tener asesores que lo dirijan y manejen. Solo no puede, no tiene cómo. No hay criterio y dará bandazos de acuerdo a quien ‘lo lleve’ a acertar y quien no. ¿A quiénes se nombra bajo el slogan de Fico? Elegirlo, ¿qué garantiza? ¿Seguiremos en esta espiral de continuismo? Hoy se necesita una persona preparada, con conocimiento, madurez y experiencia. La elementalidad de Fico termina siendo una cachetada al saber, la preparación y el discernimiento. Si usted lector, deja a un lado el fantasma de Petro, logra tener un poco de mesura, enfrenta el miedo y razona ¿votaría por Fico? Si los candidatos fueran Fico, Fajardo, Hernández e Ingrid, ¿a quien elegiría? El miedo no puede sumergirnos en votaciones tóxicas. No son votaciones sanas sino todo lo contrario, votaciones envenenadas que nos sumergen en el caos. ¡Esa es la elección!



​Sigue en Twitter @revolturas