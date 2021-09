Se marcharon los Rodríguez

Septiembre 15, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-15

Por:

Gerardo Quintero

A mediados de los 80 quienes estudiábamos en colegios del Norte esperábamos el lunes para escuchar los escándalos que un tal ‘Chupeta’ protagonizaba en Plaza Norte. Ya aquel mozalbete hacía el curso acelerado de narco y se le consideraba una especie de ‘reyezuelo’ de esa zona que comprendía Prados del Norte, Álamos y La Merced.



La sombra de los hermanos Rodríguez Orejuela era extensa, los adultos hablaban de ellos como los ‘mágicos’ y pocos se atrevían a señalar las actividades de los nuevos patrones. Recuerdo que había discotecas a las cuales era imposible acercarse. Los Compadres, en Menga; Manhattan, de los hermanos Barrera (luego asesinados), en la Calle 5; y El Concorde, de Hugo Valencia (asesinado por el Cartel de Medellín) eran discotecas lujosas donde se citaban los mafiosos para sus bacanales. Una vez tuve la osadía de llegar hasta la puerta de Manhattan, me devolvieron porque iba sin medias y tenía el pelo largo.



Eran tiempos difíciles, de economía inflada, de ‘lavaperros’ que amenazaban a jóvenes en bailaderos para quitarles las novias. Tiempos extraños, donde nada se movía sin que los Rodríguez lo autorizaran.

Tiempos de drama porque mientras estudiábamos en la vieja sede de la Autónoma en Champagnat, explotaban bombas en La Rebaja. Tiempos de arrebato en que muchos jóvenes soñaban con ser ‘traquetos’.

Recuerdo que los fines de semana trabajaba en Soho, un almacén de ropa que quedaba en la Pasarela, y un día le pregunté a un chico que trabajaba conmigo, y que tendría unos 18 años, qué deseaba hacer en la vida. Su respuesta es una oda a aquella triste época: “Traqueto o llevarle la maleta al patrón”. No sé qué sucedió con él, espero que no haya terminado preso o asesinado.



Tiempos del ruido y del miedo. En la universidad estudiaba una chica que tenía una cadena con un dije en forma de cuchilla, nadie debía acercarse a ella. Otra de aquellas reinas no se juntaba con estudiantes pobres, hacía regalos costosos a los ‘profes’ y era la mujer de un ‘duro’ del Norte del Valle. Más allá, otro amigo era familiar de un tal Efraín y era el que gastaba las cervezas e invitaba a las fincas.



Una vida extraña, en burbuja. Gran parte de la ciudad vivía de la economía narcotizada, pero nadie hablaba de eso. Un amigo me contó cómo se comprometieron a que en la Calle de la Feria (la recordada de la Calle 5) garantizarían la seguridad para que el Cartel de Medellín no incendiara la rumba. Eran dueños de taxis, tenían en su bolsillo a periodistas, generales, coroneles y capitanes que se rendían a sus pies. Pusieron presidente.



Hace unos días revelaron que entregaron dinero a la campaña de Pastrana. Les creo, no tienen nada qué perder. ‘Se marcharon los Rodríguez’, cantaba el Conjunto Clásico, grupo salsero que dice la leyenda, ellos fortalecieron económicamente. La Comisión de la Verdad debería recibir el testimonio de los hermanos, antes de que se mueran.

Tienen tantos secretos por revelar. Sería un sacudón hermoso para este país de doble moral.

​Sigue en Twitter @Gerardoquinte