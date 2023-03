La hora de Tulio Gómez

Marzo 29, 2023 - 11:45 p. m.

2023-03-29

Por:

Gerardo Quintero

‘Tocontú’, esa parece que será la premisa de estas elecciones a la alcaldía de Cali. ‘Todos contra Tulio Gómez’, porque este empresario se convertirá en la gran sorpresa de esta campaña. Las encuestas internas de varios partidos muestran cómo el hombre fuerte del América de Cali lidera los sondeos, a pesar de que no haber oficializado su aspiración.



Y es que Tulio habla y piensa como candidato, a pesar de insistir que no lo es. Cuando le preguntan por la ciudad, reconoce quetenemos varios problemas “y por eso lo primero es aumentar la seguridad, lo segundo es arreglar todos los huecos que tiene Cali y que la gente tenga civismo, respete las normas de tránsito y sienta amor por la ciudad”, dice despachándose, como cuando mi querido amigo y colega Diego Martínez me contaba que cuando llamaba al viejo Carlos Holmes y lo saludaba con el buenos días, el curtido político liberal le contestaba: “Dieguito, siquiera me hiciste esa pregunta”.



En esencia, propuestas para las que no se necesita ser Winston Churchill. Sin embargo, pareciera que los electores ahora requieren eso, escuchar lo que todos sabemos porque se trata de generar esperanzas, construir en apariencia una nueva ciudad. Los políticos y los empresarios al final se parecen, ambos son fabricantes de ilusiones, unos para crear ideas de ciudad, otros para entusiasmar trabajadores y hacer plata.



Y Tulio encierra ambos mundos. Esa es su gran ventaja. Lo conocí cuando mi hija María Camila jugó en el primer equipo profesional femenino de América, y me di cuenta de su facilidad para conectar con la gente, una facultad de la cual muchos de los candidatos hoy en lisa carecen. Pues bien, Gómez tiene todo para ser excelente candidato, no sé si será buen alcalde, pero como aspirante es una ‘delicia’, como diría ‘el viejo’ Rodolfo Hernández. Hombre popular, hizo plata, creó empleos, se codea con todo el mundo, hace negocios millonarios, no necesita robar porque está ‘tapao’ (como dice la gente), directivo del equipo de fútbol más popular de la ciudad, ‘paisa caleñizado’.



Tulio es de aquellos candidatos que puede ir al centro, comprar en el ‘Baratón’ y la gente le va a creer. Podrá bañarse en el río Pance, tomarse una cerveza, echar un chiste, comerse el pollo con la mano, y la gente no dudará porque es auténtico. Entonces ese tipo de candidato es ganador, sino que le diga Armitage, un sagaz ‘boquisuelto’ con mucha plata, que la gente apreciaba.



A los caleños, para bien o para mal, les encantan esos experimentos. Jhon Maro fue escogido porque hablaba lindo, como se lo escuché a varias personas. Un concejal invidente, que contaba chistes y decía que los ricos no lo querían por negro, ciego y pobre se llevó un montón de votos, entonces, Tulio, te llegó tu hora, estás en el mejor de los mundos porque ningún contrincante tiene tu arraigo popular. Se los digo de una vez, si sus asesores no la ‘embarran’ y no le aparece un contrato ‘raro’ con la alcaldía, Tulio les ganará a todos.