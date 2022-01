Un país bipolar

Enero 09, 2022 - 06:50 a. m.

2022-01-09

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Como es usual, inicia el año con encuestas que reflejan un panorama desolador. La firma Invamer publica una realizada en las cinco principales ciudades, sobre la opinión que se tiene de varios gobernantes, personajes, instituciones y cómo se percibe la situación del país en distintos frentes. Como en versiones anteriores del sondeo, la conclusión del estudio es el estado apocalíptico del país, independiente de si corresponde a la realidad.



En la primera parte, que indaga sobre lo que los encuestadores han bautizado “el estado de ánimo”, el 76% considera que “las cosas” en Colombia están empeorando. Con ligeras variaciones, el país se raja en todo. En economía, desempleo, pobreza, seguridad, medio ambiente, salud, educación, narcotráfico y corrupción, entre otros ítems, el resultado es desastroso. Muestra un país en franco deterioro, en cuidados intensivos: desahuciado.



Y sí, el país enfrenta problemas serios en materia de orden público y seguridad urbana, el desempleo sigue siendo alto, la pandemia condenó a muchos a la pobreza, los desafíos en lo ambiental son enormes, el narcotráfico no da tregua, y la corrupción es alarmante, para mencionar algunos de los problemas que de tiempo atrás enfrentan los gobiernos de turno, con avances y retrocesos, y que en últimas enfrentamos todos como sociedad.



Pero llama la atención la opinión negativa sobre aspectos en los que hay una evidente mejoría. Es el caso de la economía, el principal problema, según los encuestados. Pues bien, el 83% considera que está empeorando mientras el 12% dice lo contrario, cuando la realidad es muy diferente: cierra el 2021 con un crecimiento nunca visto del 9,7%, todos los sectores mejorando, el consumo privado disparado y el desempleo cayendo.



Igual pasa con la salud, en un segundo año condicionado a los altibajos de la pandemia. Para el 69% de los encuestados la calidad y cubrimiento de la salud han empeorado. No se trata de negar los retos inmensurables del sistema, pero el principal desafío que tuvo el sector en el 2021 fue la vacunación y se han aplicado ya 60 millones de biológicos, el 70% de ciudadanos cuenta con al menos una dosis y las muertes por covid han caído.



En lo ambiental es similar. Difícil un gobierno más comprometido en la lucha contra el cambio climático, no por las metas futuras en reducción de gases de efecto invernadero y descarbonización, sino por resultados concretos. El impulso a las energías renovables es histórico, igual la electrificación y la gasificación, la reforestación y la transformación de la Anla y, sin embargo, el 76% considera que el país ha empeorado en este campo.



Así ocurre en otras áreas. Con excepción de la vivienda que sale bien librada, la opinión de desmejora en infraestructura y en servicios públicos, por ejemplo, no se compadece con la realidad, lo que lleva a preguntarse por qué la disociación entre la percepción y los hechos. Por qué la manía de verlo todo mal y la dificultad de reconocer lo bueno del país y de los gobiernos. ¿Un asunto de expectativas, de información, desconocimiento?



Un alienígena diría que somos una sociedad bipolar: que se queja todo el día, pero es la más feliz; que está en la miseria, pero gasta billones en los días sin IVA; que cuestiona a los gobiernos, pero reconoce sus logros sectoriales. Algunas encuestas son poco serias, pero una percepción contraevidente sugiere otro diagnóstico: el que algunas opiniones pasan por un tamiz político y pasional que nubla el discernimiento; facultad necesaria en el 2022, para que la realidad no termine pareciéndose a lo que dicen las encuestas.



Sigue en Twitter @FcoLloreda