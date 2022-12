Diciembre 17, 2022 - 11:50 p. m.

2022-12-17

Por:

Francisco José Lloreda Mera

Mientras se discutía sobre la conveniencia y legalidad de apelar a la figura de gestores de paz para liberar a los de la primera línea sindicados de delitos y de la intromisión del Gobierno en los asuntos de la Justicia, el presidente Petro anunció que serían 100 mil los jóvenes gestores de paz, desviando la conversación a tal punto que la excarcelación ilegal de los vándalos urbanos terminó viéndose como un juego de niños, un mal menor.



Similar con el Eln. Se decidió retomar los diálogos con esa guerrilla en el punto de partida en el que los dejó el Gobierno Santos, con una agenda abierta que se presta para negociar lo divino y lo humano. Pero se enmarca en una negociación o claudicación con todas las organizaciones criminales del país. En ese escenario, un acuerdo con aquel grupo ilegal será visto como un éxito rotundo, aunque se les otorgue esta vida y la otra.





Con la tributaria ocurrió el mismo patrón. En campaña se habló de una reforma de $50 billones y al inicio del Gobierno de $70 billones. El país se enfrascó en la discusión sobre si esos montos eran viables. El guarismo luego bajó a $25 billones para terminar en una tributaria de $20 billones, una de las más costosas de la historia. Pero el Gobierno logró dar la percepción de que era poco, que había cedido, y que solo la pagarían los ricos.



El sector minero-energético no fue la excepción. Se partió de un discurso en el que el petróleo y el carbón son un veneno para justificar su marchitamiento o estatización pese a que el país no aporta casi nada al calentamiento global, para luego decir como gran noticia que continuarán los contratos vigentes de exploración y producción, cuando lo cierto es que el país no está en condición de abandonar las fuentes fósiles de la noche a la mañana.



En otros frentes sucede igual. En salud se ha dicho que Colombia tiene el peor sistema del mundo, lo cual es una vil mentira, para tratar de justificar la eliminación de las EPS privadas y controlar desde el Gobierno la prestación del servicio, regresando a la época nefasta del Seguro Social. De ahí en adelante, todo será presentado y seguramente visto como una gran concesión, incluso, una gradualidad en el desmonte del sistema actual.



Lo anterior confirma que hay un patrón en la manera de gobernar del Presidente: lanzar continuamente ideas controvertidas para poner al país a hablar de estas y si se dificulta su defensa lanzar una más audaz o plantear ideas desbordadas en sus expectativas para luego recoger la pita y señalar que se ha cedido y concertado. Una estrategia efectiva de marketing en la que muchos creen o perciben estar ganando, aunque los estén tumbado.



Lo preocupante de ese proceder es que es engañoso y dificulta el análisis de las políticas, no solo porque se atropellan unas a otras, sino porque se revelan sin ningún respaldo técnico. Es como el caso del hijo que le dice el papá que se estrelló y que el carro quedó pérdida total y el padre angustiado le pregunta si está bien para luego confesarle que es mentira pero que sí le hizo un pequeño rayón. Dice algo peor para minimizar el error.



Estamos ante un gobierno que no solo está en permanente campaña, sino que confunde anunciar con gobernar. Una incontinencia propositiva para desviar la discusión de los temas álgidos o dar la impresión de estar concertando, en la que los ministros no tienen opción a secundar, interpretar y ver cómo aterrizan las últimas ocurrencias del Primer Mandatario. Un patrón recurrente que se manifiesta en diferentes frentes. Una montaña rusa en mal estado, con curvas y caídas difíciles de anticipar, sin tiempo para reaccionar.