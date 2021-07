Julio 02, 2021 - 11:50 p. m.

2021-07-02

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

¡Seguimos viviendo un momento negativo! ¿Hasta cuándo será? Llegaremos así a las elecciones de 2022? Se reconoce que en otros países se vive una situación similar. Hay un ambiente de frustración, desencanto, incredulidad, desilusión. Sí. Un momento negativo.



La encuesta periódica de Invamer, realizada a finales de junio, y que cubre cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, muestra una vez más y en coincidencia con otras (Datexco, Pulso País, Centro de Consultoría) una actitud bastante pesimista. En la pregunta más reveladora, ¿si las cosas en Colombia están mejorando o empeorando?, tan sólo el 10% considera que están mejorando. Ya con esa respuesta sería suficiente para formarse una idea del ambiente que se está viviendo. Al finalizar el gobierno de Álvaro Uribe era de 52%. Increíble.



Solo un 3% (¿el margen de error?) cree que la seguridad está mejorando y, algo semejante con el costo de vida, sólo el 5% cree que va a mejor.

Parecido con el desempleo, el 7%. En cambio, el 88% cree que la corrupción empeora y el 83% piensa lo mismo con respecto a la economía. No hay para qué seguir añadiendo datos. Inútil buscar cifras positivas. El rojo predomina.



Y cuando se examina la situación de las ciudades, los datos no son muy diferentes, con la excepción de Barranquilla.



En materia de aprobación el presidente Uribe osciló entre 72% al comienzo de sus ocho años de gobierno hasta llegar al 80%, al final. Con pequeñas variaciones esa fue la actitud positiva que caracterizó su gestión. Santos comenzó bien, hubo fuertes oscilaciones y culminó con 40%. Duque ha estado la mayor parte de su gobierno en rojo y ahora tiene 23% de aprobación. La alcaldesa Claudia López llegó a 89% y está en 50%. El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo alcanza 75% de aprobación.



Entre las personalidades ninguno sobrepasa o llega al 50% de opinión favorable, ni en el centro, ni en la derecha ni en la izquierda. Lo propio entre los altos funcionarios, o entre los expresidentes.



Debe destacarse que los empresarios sí llegan a un 60% de opinión favorable. ¡Qué bueno! Ojalá mejoren. Esa ha sido su favorabilidad casi siempre en las mediciones de Invamer desde finales del Siglo XX. Fuerzas Militares e Iglesia Católica en descenso pero todavía en algo más del 50%. No es lo mismo con los sindicatos que están en 40% de favorabilidad. El Poder Judicial muy mal. Y, ojo, los medios de comunicación en descenso desde el gobierno de Santos. Su favorabilidad está en 33%. Preocupante. Es que hasta la Junta Directiva del Banco de la República sufre el negativismo, tan solo 32% de favorabilidad y el Congreso, por el suelo, 87% de desfavorabilidad, y ahí están los partidos políticos, 89% y las Far. Peor aún, el Eln, 91%.



Por fortuna la protesta social pacífica está bien y el vandalismo muy mal.

Insisto. Un ambiente negativo que puede alcanzar dimensiones históricas. Se llega a pensar que aquí no se ha hecho nada en favor de los pobres o de la clase media. Que progreso no ha habido. Y todo lo que se deriva de un juicio tan infundado.



Los encuestados creen que vamos con los ojos abiertos a una situación tan deplorable como la venezolana. ¿Tendremos migraciones de dos vueltas?

​