¿Vos sos positivo?

Enero 22, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-22 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

En el colegio me sorprendía que una palabra que se lee igual, como es el caso de cima o sima, significaran exactamente lo contrario. Mientras cima con ‘c’ es el punto más alto de una montaña; sima, con ‘s’, es una cavidad natural grande y profunda en la tierra. Para hacer una comparación, la sima de la fosa de las Marianas en el Pacífico Occidental, cerca a Guam, está a 11.000 metros bajo el mar, de tal manera que si volteáramos el monte Everest, le faltaría a su cima 19,8 kilómetros para tocar la sima submarina.



Pero volvamos a la lingüística. En el argot popular el término ‘chimbo’ como adjetivo (ojo, no confundir con el sustantivo pues esto se mejoraría) es algo falso y desacreditado. En el argot popular no sé en qué momento la palabra ‘chimba’ se convirtió en un calificativo para algo maravilloso y sorprendente.



Sin embargo, entre los múltiples ejemplos que se pueden dar, nada me ha impresionado tanto como el uso de la palabra ‘Positivo’. Hasta eso nos cambió con la pandemia. ‘Positiva’ usualmente se refería a una persona “optimista, inclinada a ver el aspecto favorable de las cosas”. O era una manera de expresar afirmación o aceptación.



Varias generaciones leímos y crecimos con ‘La actitud mental positiva’ de Napoleón Hill. Recuerdo que se me quedó alguna vez este libro en mi baño de la gerencia del Banco de Bogotá de Buga, un cliente entró al ‘WC’ y casi no vuelve a salir. Al salir a los 40 minutos me dijo que era la entrada al sanitario más positiva de su vida. ¡Me tocó esconder el libro!

Pero todo esto cambió. Ahora en tiempos del Covid-19, si alguien dice: “Creo que soy positivo” logrará que nadie quiera estar a su lado.



Recientemente, cuando enviamos deseos de buen 2021, era usual decir: “Que todo en este nuevo año sea positivo en tu vida”; quien reciba este deseo desconfiará de las intenciones del que se lo envía. Estas palabras que significan dos cosas totalmente opuestas se llaman autoantónimos.

Como cuando usamos ‘monstruo’ bien para exaltar las altas calidades de alguien, o en otro caso, a una persona cruel y peligrosa. También sucede con ‘perla’: a la vez que significa cosa preciosa o exquisita, igualmente se usa para destacar una frase desafortunada o llamativa.



Con la llegada de ‘positivo’ a la lista de autoantónimos, deseo a los lectores que tengan un año positivo y que en sus PCR y otros exámenes jamás salga la palabra ‘positivo’. Con este enredo, es mejor ‘negativo’, créamelo.