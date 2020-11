Si fuera el Tino

Noviembre 27, 2020 - 11:45 p. m. 2020-11-27 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Con este despliegue mediático tan impresionante por la muerte de Maradona, en la cual hasta lo han comparado absurdamente con Dios, me he preguntado con quién podría darse entre nosotros un alboroto similar y eso me ha llevado a pensar en el Tino Asprilla. ¿Qué pasaría entre nosotros si el Tino falleciera?



Nuestro Presidente vendría a acompañarnos en el velorio y traería un balón firmado por el Tino con el cual haría una treinta y una.



La Gobernadora nos diría que el Tino confirma que estamos en un Valle invencible y que este es otro gran evento deportivo en una administración que se la juega por todo lo que tenga que ver con deporte.



Dilian Francisca, en homenaje, vendría elegantemente vestida de Valen-Tino.



El Tabloide, periódico emblemático de Tuluá dirá: “Los europeos nos conquistaron en 1492. Nosotros conquistamos a Europa con el desembarco del Tino en Parma y Newcastle”.



El columnista tulueño Jorge Restrepo Potes: “Mis antepasados ingleses fueron los White. Pero reconozco que había cosas que les envidiábamos a los black”.



El Alcalde de Tuluá propondrá que el Estadio 12 de Octubre pase a llamarse ‘Tino Asprilla’ y se haga un busto a la entrada. Sus amigos propondrán que hay partes del cuerpo del Tino que son más representativas que el busto.



Las ciudades donde jugó se conmocionarán: Cúcuta, Medellín , Buenos Aires, Parma. En la comuna 13 de Medellín pondrán un mural:

“Maradona y el Tino: los máximos. El uno se enloqueció con la coca y el otro con la cuca”.



Entrevistarán por radio a Lady Noriega: “¿Qué extraña del Tino?”. La entrevista que había sido fluida, se interrumpe y solo se oye una ducha fría.



El Concejo de Cali pedirá que la velación sea en su hemiciclo pero el Alcalde nos les dará permiso. Cali ordenará que en este caso excepcional, las banderas no se pongan a media asta, sino a asta y media. La galería de Alameda sacará un plato en homenaje al Tino: 40 centímetros de morcilla, papas y tembleque.



La revista Semana, sacará un especial con las fotos del Tino en Soho que no habían sido publicadas. Regresan suscriptores.



Los embajadores de los diferentes países son entrevistados sobre el aporte del Tino al fútbol. Las declaraciones del embajador chino en Colombia serán conmovedoras: “Siemple lecoldalemos a este glande del depolte”.



La lápida y el panteón funerario, financiados por la escuela Sarmiento Lora, tendrá este epitafio: “Aquí yace el Tino Asprilla, quien no quiso ser el mejor jugador del mundo”.