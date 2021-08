Como frascos de perfume

Agosto 27, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-27

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Siempre me pareció una mujer interesante, con una personalidad fuerte, decidida, clara, tanto que creo que acobardaba a sus pretendientes y eso puede explicar que esté sola a pesar de su éxito y su humor cáustico.

Después de tantos meses de pandemia, bloqueos y demás, por fin aceptamos compartir un helado y ponernos al tanto sobre nuestro discurrir en este largo año y medio.



“Como han sido tu vida en este tiempo?”, le pregunté. Miró al techo y me contestó con cierta tristeza: “Esta mañana cuando me estaba preparando para organizarme y verme contigo, caí en cuenta que mi vida está representada en los frascos de perfume que uso”. “Explícate por favor”.



Claudia prosiguió: “Siempre he tenido varios perfumes, no muchos es la verdad, que uso según la ocasión. Tengo una marca interesante pero fresca para ir a la oficina. Muy pocas veces la he usado pues ahora la mayoría de las reuniones son por Zoom y mis compañeros de juntas o clientes no me van a oler a través de la pantalla”.



“Tengo otro perfume sobrio, serio, que lo uso para ir a los entierros y velorios. Como tu sabes, he sido cumplida en esos momentos pero creo que en la soledad de los funerales ya ni al muerto le ponen perfume. Te aseguro que con esta cantidad de muertos que hemos tenido, yo hubiera vaciado el Duty Free, pero en este aislamiento, no me he gastado más de medio frasco”.



“He pasado casi todo el tiempo en mi casa, sola, con mis perros. No vale la pena gastar allí los buenos perfumes, así que he usado en mi uno que simplemente me hace sentir limpia, pulcra. En conclusión, he usado en mí galones de una especie de ‘Cresopinol’ o ‘Fabuloso’, casi que un buen ambientador que libra gérmenes y bacterias. Como te imaginarás la citronela reemplazó el sándalo y Christian Dior fue sustituido por Procter&Gamble”.



Me reía de sus ocurrencias y autenticidad. Con la confianza que me ha dado, era inevitable preguntarle: “¿Y tu mundo afectivo como ha estado en estos meses?”. “Pues mira, te confieso que compré hace dos años un perfume para esos encuentros íntimos. Es un aroma estrogénico que despierta la pasión de quien se acerca”. “No me digas Claudia. ¿Han quedado derretidos por ti y por el perfume?”. “Por ninguno, bobo, no ves que no he tenido ni una ocasión para abrir el frasco en estos 18 meses?”.



“Te entiendo”, le dije con cierta pesadumbre y sin proponérmelo, con rostro compungido debí mirar su abdomen, pues remató, “Y entonces por allí, como Afganistán”. “¿Como así, Claudia?”. “Sí, seco, triste y sin afeitar”. En ese momento preferí ponerme a hablar de Falcao.

