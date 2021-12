Petro no está fijo para la segunda vuelta

Diciembre 16, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-16

Por:

Diego Martínez Lloreda

Una mirada superficial a la encuesta que hizo la firma Yanhhas, por petición de varios medios de comunicación, entre ellos, El País, deja la impresión que Gustavo Petro es indestronable en la carrera por la Presidencia.



Gana en todas las regiones, excepto en el oriente del país, donde el que lidera la intención de voto es Rodolfo Hernández. Y también se impone en todos los grupos de edad.



Sin embargo, no creo que a Petro le hayan gustado mucho los resultados de la encuesta.



Primero, lidera la intención de voto pero tan solo con el 25%. Lo que quiere decir que hasta el momento el candidato de la Colombia Humana solo ha logrado captar votos de la izquierda. Y no de toda, porque esa vertiente constituye alrededor del 30% del electorado.



Si ese 25% se mantiene, es posible que Petro ni siquiera llegue a la segunda vuelta. Primero porque, en la franja de edad donde este aspirante tiene más simpatizantes es entre los 18 y los 24 años. Y bien se sabe que los jóvenes hacen mucho ruido pero votan poco.



Segundo, Petro ha sido un llanero solitario en materia de candidaturas presidenciales. No ha tenido rival. Eso cambiará el 13 de marzo cuando se realicen las consultas interpartidistas y tanto el Equipo Colombia como la Coalición de la Esperanza escojan su candidato.



De acuerdo a la encuesta de Yanhaas, el del EC sería Federico Gutiérrez y en la Coalición sería Sergio Fajardo.



O sea que desde ese día Petro sí tendrá rivales de peso. Fico Gutiérrez es visto como la nueva estrella de la centro derecha y Fajardo reina en el centro y ya estuvo a punto de pasar a segunda vuelta hace cuatro años.

Además, llegarán con la camisa inflada gracias a su triunfo en las consultas.



Petro necesita llegar a primera vuelta con al menos el 40% de la intención de voto para pasar a la segunda y la encuesta de Yanhaas demuestra que ese no será una meta fácil de obtener.



Tan consciente es de esa situación, que se ha mostrado dispuesto a recibir en su campaña a tipos tan cuestionados como el exgobernador de Antioquia Luis Pérez, clientelista de vieja data, y a los impresentables Roy Barreras y a Armando Benedetti. Me parece que esos apoyos le restan más de lo que le sumen al hombre de la Colombia Humana.



Otro hecho interesante es que sumados el voto en blanco y los indecisos superan la intención de voto de Petro.



Es poco probable que un personaje que en cuatro años, porque está en campaña prácticamente desde el 7 de agosto del 2018, no ha logrado convencer ni a los votantes en blanco ni a los indecisos, lo vaya hacer en unos pocos meses.



Por tanto, no es descabellado pensar que a la segunda vuelta podrían pasar Fajardo y Gutiérrez o quienes triunfen en sus respectivas consultas.



Todo lo anterior no significa que Petro no tenga chance de llegar a la Presidencia. Lo tiene, Pero no tanto como creen sus seguidores, ni tan poco como creen sus opositores.

​Sigue en Twitter @dimartillo