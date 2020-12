La vacuna para cuándo

Diciembre 17, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-17 Por: Diego Martínez Lloreda

En Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China y Rusia ya comenzaron las vacunaciones masivas contra el Covid-19.



De momento la vacuna estrella es la de Pfizer que ya fue aprobada en los tres primeros países mencionados y se está aplicando con total confianza.



Pero esta vacuna, a pesar de tener una efectividad del 95%, tiene un inconveniente grave: que debe mantenerse refrigerada a menos 70 grados centígrados, lo que dificulta su transporte y almacenamiento.

Por eso, la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna, que está a punto de ser aprobada en Estados Unidos, es esperada con ansias en el mundo. Y es que esta se puede almacenar a menos dos grados centígrados.



La que es un enigma total es la Sputnik rusa, que por ahora en Latinoamérica solo será aplicada en Argentina. Y es que esta vacuna es todo un misterio porque mientras las de los laboratorios estadounidenses y europeos han sido elaboradas de cara a la comunidad científica y a la OMS, la Sputnik solo los rusos saben cómo se hizo.



En fin, como se ve ya hay un menú de vacunas y habrá más en los próximos meses. Por eso preocupa que los colombianos no sepamos cuándo se va a iniciar el programa de vacunación en nuestro país.



Es inaceptable que se insinúe que ese programa iniciaría en el segundo trimestre del próximo año como ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, en relación con las vacunas que se adquirirían a través del mecanismo Covax.



Esta es una verdadera prueba de fuego para el gobierno de Iván Duque. La vacunación en el país no puede arrancar más allá de febrero, porque hay países latinoamericanos como Chile que aseguran que iniciarán este proceso este mismo año.



Por fortuna ayer se anunció que el país adquirirá 20 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que se sumarían a las diez millones que ya se habrían adquirido a Pfizer. Estos anuncios reconfortan porque indican que el Gobierno no se ha quedado quieto.



Pero, insisto, lo importante es saber cuándo van a llegar esas dosis al país y cuándo se va a iniciar la vacunación.



Porque la verdad es que las cifras de contagio en nuestro país son cada vez más preocupantes, lo que hace más apremiante la llegada de esos biológicos.



Para no ir más lejos, ayer el INS reportó más de 12 mil contagiados y las víctimas fatales superaron la barrera de los 200 muertos. Y eso que la parte dura de las fiestas de fin de año aún no ha iniciado.



Los llamados de las autoridades a la población para que respeten las medidas de bioseguridad no parecen ser atendidas por mucha gente.

Y en ciudades como Cali se han debido revivir medidas antipáticas como el pico y cédula, el toque de queda y la ley seca.



Así como le pedimos al Gobierno que agilice la adquisición de las vacunas y la puesta en marcha del plan de vacunación, hay que exigirle a la ciudadanía que haga un esfuerzo para evitar las aglomeraciones en esta época de fin de año.



No es por asustar a nadie pero si no hay un cambio de actitud, a la vuelta de muy pocas semanas estaremos viviendo un caos en buena parte del país, con las UCI repletas y el sistema de salud colapsado.



Y, Dios no quiera, las vacunas lejos.



Sigue en Twitter @dimartillo